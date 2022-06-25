Сотрудники "Боржоми" вышли на работу после начала выплат

25 июня 2022, 18:08

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Руководство предприятия "Боржоми" начало выплачивать зарплату бастовавшим сотрудникам, и они возобновили работу, сообщил председатель Профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Грузии Георгий Диасамидзе.

Как писал "Кавказский узел", забастовка работников двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми началась 31 мая. Бастующие требовали улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных людей. 6 июня около 400 бастующих заблокировали все въезды на предприятия, после чего работа заводов была остановлена. 9 июня въезды оставались заблокированными, а участники забастовки на встрече с народным защитником Грузии Нино Ломджария сообщили, что руководство компании выплатило зарплату только тем сотрудникам, которые подписали контракты, а на тех, кто не согласился на новые условия, оказывают давление. 20 июня руководство компании "Боржоми" устно договорилось с недовольными сотрудниками о прекращении забастовки. 21 июня забастовка была официально завершена. Рабочим удалось добиться выполнения большинства своих требований, кроме выплаты компенсаций за период забастовки.

После того как основатель контролирующей заводы Боржоми "Альфа-групп" Михаил Фридман попал под санкции из-за ситуации на Украине, у компании, разливающей минеральную воду, обострились проблемы. 29 мая 2022 года заводы приостановили работу, уволили десятки сотрудников и сократили зарплату остальным. Работники "Боржоми" с этим не согласились, объявили забастовку и проводят протесты. О претензиях забастовщиков и ответе правительства Грузии можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Боржоми".

"Мы договорились с руководством предприятия о том, что оно выплатит зарплату как за апрель, так и за май 2022 года. Сегодня уже идут выплаты за май, так что люди решили выйти на работу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Грузии Георгий Диасамидзе.

Зампредседателя профсоюза "Боржоми" Заза Гелашвили отметил, что с руководством предприятия удалось договориться о том, чтобы оно компенсировало работникам период забастовки. "Предприятие согласилось оплатить сотрудникам это время. Собственно, это деньги за половину мая и вторую половину июня, когда мы находились в забастовке", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также рассказал об увольнении 50 сотрудников, 48 из которых позднее вернулись на рабочие места. "Причиной нашего увольнения стало то, что мы якобы несвоевременно выполняем свою работу и пропускаем рабочие часы. То была полная клевета. А потом при отказе в восстановлении было указано, что мы якобы представляем опасность для предприятия", - заявил Заза Гелашвили.

Георгий Диасамидзе указал на необоснованность решения отказать в восстановлении двум сотрудникам - Зазе Гелашвили и Цотнэ Кикнадзе. "Мы потребовали для них выплатить компенсацию, что составило оплату за шесть месяцев работы, а также предложили им работу в качестве профсоюзных сотрудников. Так что в зарплате они не потеряли, а нам такие инициативные люди нужны. Цотнэ Кикнадзе был назначен председателем первичного профсоюза на предприятии "Боржоми", а Заза Гелашвили стал его заместителем", - рассказал Диасамидзе.

По его словам, фактически все требования рабочих были выполнены. "Основное наше требование состояло в том, чтобы за вынужденный простой люди получали стопроцентную оплату... Если задержка в работе произошла по вине руководства или поставщиков, то это не повод, чтобы срезать зарплату на 50 процентов", - сказал Диасамидзе.

Сам Гелашвили по этому поводу отметил, что собирался подать в суд на предприятие, однако согласился получить компенсацию и стал работать в профсоюзе.

Он рассказал, что, после того, как дела на предприятии сильно ухудшились, руководство попросило рабочих перезаключить договор и подписать временные контракты, которые предусматривают 50 процентов оплаты за время простоя. При этом в старых контрактах оговаривалась стопроцентная оплата. "Мы пошли на этот договор в течение месяца. Однако потом это время было еще продлено. В конечном счете мы не выдержали и решились на забастовку", - рассказал он.

По словам Гелашвили, снижение зарплаты вдвое привело к большим проблемам в семьях рабочих. "Вы не представляете, насколько было трудно. У нас у всех есть задолженности в банках, а в Грузии, если пропустишь один платеж хотя бы на три дня, то придется платить пеню и вносить два месячных платежа единовременно. Кроме того, это были несвойственные для Грузии два холодных месяца, приходилось платить за газ и за электричество, как в зимний период. Так что мы вынуждены были искать займы у друзей, родственников. Но из-за дружеских отношений в коллективе мы смогли друг другу помочь и выйти из положения”, - отметил он.

Сын Гелашвили в этом году поступает в вуз, а дочь окончила шестой класс школы. "Мы напряглись, но сделали все, чтобы финансовые трудности не отразились на образовании детей", - сказал мужчина.

Гарантией того, что с нового года будут возвращены старые условия контракта, стало решение медиационной комиссии. "Решение было подписано представителями правительства, руководством компании, рабочими и профсоюзом. Так что это юридический документ, по которому рабочие смогут требовать исполнение договоренностей после нового года", - пояснил Георгий Диасамидзе.

Переговоры по урегулированию ситуации между работодателем и коллективом проходили при посредничестве трехсторонней комиссии по социальному партнерству, которую в таких случаях учреждает Министерство до делам беженцев, защиты труда, соцзащиты и здравоохранения Грузии, отметил представитель этой комиссии со стороны правительства Бесик Амиранашвили.

Он отметил, что в настоящее время правительство считает основной задачей гарантировать выполнение соглашений. "Министерство защиты труда и здравоохранения в лице комиссии по социальному партнерству продолжает контролировать процесс, который последует за медиацией, что является гарантией выполнения договоренностей. И задание премьер-министра состояло в том, чтобы обеспечить занятость людей на работе и возобновить деятельность предприятия", - сказано в сообщении Амиранашвили на его странице в Facebook*.