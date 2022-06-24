После резонансного убийства пользователи сети усомнились в словах Путина о безопасности в Чечне

24 июня 2022, 17:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация об убийстве близ села Кень-Юрт в Чечне, опубликованная в соцсетях, вызвала возмущение пользователей. Некоторые из них отметили, что слова президента России о том, что Чечня стала одним из самых безопасных регионов России сильно преувеличены.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2021 года из официального отчета МВД России стало известно, что Чечня стала лидером по числу зарегистрированных преступлений в России за пять месяцев 2021 года – их, по официальной статистике МВД, стало больше на 41,2 процента. За семь месяцев 2021 года число преступлений в Чечне выросло на 28,8 процента, что стало наихудшим показателем в России. следует из отчета и "Состояние преступности в России за январь-июль 2021 года" , опубликованного 20 августа 2021 года на сайте МВД России. Информация о резком росте преступности в Чечне распространилась на фоне выдвижения Рамзана Кадырова летом 2021 года кандидатом на пост главы республики. Президент России Владимир Путин, заявил, что при личном участии Кадырова "Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов Российской Федерации. Это точно совершенно", – приводятся на сайте Кремля слова Путина во время встречи с Кадыровым 23 июня 2021 года.

В Чечне отмечен рост преступности из-за того, что ранее правоохранители занижали эти показатели, но в какой-то момент начали регистрировать больше преступлений, полагает председатель Независимого профсоюза работников правоохранительных органов и прокуратуры Дагестана Магомед Шалимов. Ослабление проблемы сепаратизма в Чечне для российской власти важнее роста уголовной преступности, заявил ранее "Кавказскому узлу" аналитик Ахмет Ярлыкапов.

Информация об убийстве мужчины в селе Кень-Юрт была опубликована вчера в соцсетях. в частности, о ней написал 23 июня в своем Telegram- канале блогер Хасан Халитов. Он опубликовал видеозапись, на которой видно как на берегу водоема горит автомобиль белого цвета. Поблизости от горящей машины нет жилых домов или построек, следует из видеозаписи. На второй видеозаписи пожарные тушат горящий автомобиль, на расстоянии за этим наблюдали сотрудники МЧС и жители, следует из видео.

Около 21.00 мск 23 июня Халитов разместил фотографию ориентировки на двух подозреваемых, в убийстве, совершенном 22 июня в Грозненском районе Чечни. Ориентировка подписана начальником полиции по Грозненскому району И. Тунтаевым. В ней указано, что двое жителей Надтеречного района, подозреваемые в совершении этого преступления, могут находиться в Ставропольском крае. Также Халитов опубликовал две аудиозаписи на чеченском языке.

Полицейская ориентировка на потенциальных убийц, была распространена среди пользователей WhatsApp, одновременно с ней было распространено и аудиосообщение, в котором говорилось о том, что убитый имел при себе 90 миллионов рублей и выехал в селение Гални (Кень-Юрт), для встречи с клиентом. "Его выследили и убили, а тело сожгли в принадлежавшей ему машине", сообщил в комментарии пользователь "Кавказского узла" rebbecca.oconner. "Вот вам и крушение мифа Кадырова о том, что Чечня является "самым безопасным регионом страны", - отмечается в комментарии.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность, а также время и место схемки видеозаписей. На сайтах управлений МВД и Следкома по Чечне к 16.20 мск нет информации о случившемся близ села Кень-Юртю

Запись в Telegram-канале "ЧП Кавказ Операция на Украине" о событиях близ Кень-Юрта, насчитывающем 62 908 подписчиков, набрала к 16.20 мск 93 комментария. "Рамзан Кадыров так хорошо держит свой народ,оказывается есть люди которого его не боятся и убили человека", отметил пользователь с ником ")". "Реалии сегодняшних дней. Беспредел", - написал пользователь Django.

Большинство пользователей возмутило произошедшее. "Что с людьми происходит, как можно сжечь человека?" - написал Zzzzzzz. "Какое право вы имеете лишать человека жизни? Вы боги? Судьи? Как вы спите после убийства? Неужели нет семьи, друзей, родителей у таких? Нет оправданий таким поступкам", - указал Крис.

Запись о событиях близ села Кень-Юрт была опубликована и в Instagram*-паблике ЧП/Чечня, на который подписаны 90,3 тысячи человек. "И надо же было такое в нашем селе натворить!" - написала eli_larsan. "Вы что, думаете, в Чечне нет преступлений", - возразил ll5283628.

На возможную кровную месть указал и комментатор "Кавказского узла" rebbecca.oconner. "Но самое страшное у них еще впереди. И это - кровная месть, которую не отменит даже длительный срок лишения свободы. Преднамеренное убийство в Чечне прощать не принято", - говорится в комментарии пользователя "Кавказского узла".

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Несмотря на то, что власти Чечни заявляют о борьбе с обычаем кровной мести, спикер чеченского парламента Магомед Даудов в 2019 году объявил кровным врагом популярного блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"". 4 мая 2021 года ингушский активист Магомед Хазбиев сообщил, что Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов объявили ему кровную месть после видео с критикой чеченских властей за жесткую реакцию на теракт в Грозном. Активист пояснил, что ингушские силовики предложили ему госохрану, но он отказался от нее. Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел", также писал, что власти Чечни периодически сообщают о фактах примирения враждующих семей. В частности, 21 февраля 2020 года обряд примирения кровников был проведен в Шелковском районе, а 10 февраля того же года в Веденском районе примирили две семьи, которые состояли в кровной вражде 25 лет. В этих случаях близкие преступников обращались к Рамзану Кадырову. 14 июня стало известно, что две семьи, враждовавшие в течение 10 лет из-за гибели молодого человека, примирились при участии представителей муфтията.

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