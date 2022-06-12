Власти Чечни отчитались о примирении семей кровников

12 июня 2022, 15:55

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Две семьи, враждовавшие в течение 10 лет из-за гибели молодого человека, примирились при участии представителей муфтията, сообщила государственная телекомпания "Грозный".

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни периодически сообщают о фактах примирения враждующих семей. В частности, 21 февраля 2020 года обряд примирения кровников был проведен в Шелковском районе, а 10 февраля того же года в Веденском районе примирили две семьи, которые состояли в кровной вражде 25 лет. Во всех трех случаях близкие преступников обращались к Рамзану Кадырову.

В 2010 году власти Чечни создали комиссию по национальному примирению.17 октября 2011 года Рамзан Кадыров заявил, что комиссия упразднена за ненадобностью, но уже на следующий день при ДУМ Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

В Чечне примирились две семьи из Гудермесского и Курчалоевского районов, которые враждовали в течение 10 лет из-за смерти молодого человека из семьи Мидаевых, сообщила 11 июня ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram*.

"На примирение сторон приехали многочисленные родственники и известные в республике богословы, в том числе и председатель Совета алимов республик СКФО Хож-Ахмед-Хаджи Кадыров", - говорится в публикации.

От лица виновного и его родственников выступил заммуфтия Чечни Ансар Хетиев, который попросил простить молодого человека. "Сторона Мидаевых простила виновного в гибели их сына. По традиции сразу после прочитали молитву за погибшего. Верующие пожали друг другу руки в знак примирения", - сообщила государственная телекомпания.

Это сообщение размещено в тот же день и на странице муфтията Чечни в Instagram*. Пользователи соцсети в комментариях под обеими публикациями одобрили примирение семей.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Отметим, что, несмотря на борьбу с обычаем кровной мести, которую декларируют власти Чечни, спикер чеченского парламента Магомед Даудов в 2019 году объявил кровным врагом популярного блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее о этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"".

4 мая 2021 года ингушский активист Магомед Хазбиев сообщил, что Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов объявили ему кровную месть после видео с критикой чеченских властей за жесткую реакцию на теракт в Грозном. Активист пояснил, что ингушские силовики предложили ему госохрану, но он отказался от нее.

Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

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