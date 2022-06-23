Суд отказался удовлетворить апелляцию на арест Заремы Мусаевой

23 июня 2022, 20:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Чечни рассмотрел сегодня жалобу на решение суда первой инстанции о продлении ареста Зареме Мусаевой до 12 июля и отказал в ее удовлетворении, сообщил юрист "Команды против пыток" Дмитрий Казаков. Решения Верховного суда Чечни в отношении Мусаевой неправомерны, так как она знакома со всеми судьями, указал ее сын Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня суд в Грозном продлил арест Заремы Мусаевой до 12 июля. Уголовное дело Заремы Мусаевой передано судье, который назначил ей административный арест, несмотря на ее обморок, и защита будет заявлять ему отвод, сообщила адвокат Наталья Добронравова. Защита также настаивает на передаче дела в суд другого региона. Мусаевой, страдающей диабетом, в заключении становится всё хуже, сообщил ее сын Абубакар Янгулбаев.

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, была 20 января увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный. 1 февраля женщина была обвинена в нападении на силовика. 11 февраля Абубакар Янгулбаев указал, что у Заремы Мусаевой сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. ЕСПЧ 14 февраля обязал правительство России каждые две недели представлять документальную информацию о состоянии здоровья Мусаевой и оказании ей медицинской помощи. Однако Генпрокуратура 25 марта отказалась представить сведения, сославшись на то, что состояние Мусаевой стабильное.

Сегодня Верховный суд Чечни отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты Мусаевой, поданную на решение Заводского районного суда города Грозный от 7 июня 2022 года, который продлил срок содержания обвиняемой под стражей до 12 июля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист межрегионального общественного объединения "Команда против пыток" Дмитрий Казаков.

По его словам, защита отметила формальный подход суда первой инстанции, который вынес решение о продлении ареста Мусаевой. "Основные доводы жалобы состояли в том, что постановление суда первой инстанции является необоснованным, суд не учел состояние здоровья Мусаевой, в обоснование своего решения суд использовал общие фразы и формулировки, свидетельствующие о формальном подходе и отсутствии анализа индивидуальной ситуации Мусаевой", - пояснил Казаков.

Суд первой инстанции также поверхностно провел анализ возможности использовать альтернативную меру пресечения, указал юрист. При этом, подчеркнул он, защита иных мер пресечения в своей жалобе не предлагала, а просто просила отменить решение о продлении ареста. Эта просьба не была удовлетворена.

Сын Мусаевой, правозащитник Абубакар Янгулбаев назвал решение Верховного суда Чечни априори незаконным. "Решения, принимаемые в Верховном суде Чечни в отношении моей матери, незаконны по умолчанию, так как все судьи и, в частности, те, которые принимают решения, знают нашу семью, и маму в том числе. У них нет и морального права принимать даже промежуточные, какие-то процессуальные решения в рамках этого дела, так как это люди, которые гостили у нас и ели с нашего стола еду, приготовленную мамой. В соответствии с уголовно-процессуальным законом России они обязаны [взять самоотвод], а дело логично передать в другой регион", - сказал Янгулбаев корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые судьи уже взяли самоотвод, указал Янгулбаев. "Одним из первых был русский судья Горбовцов", - напомнил он.

"Кавказский узел" также писал, что судья Верховного суда Чечни Дмитрий Горбовцов взял самоотвод по делу Мусаевой, сославшись на тесные отношения с ее мужем, бывшим федеральным судьей Сайди Янгулбаевым. Судьи Верховного суда Чечни могут использовать самоотвод в качестве уловки, чтобы не участвовать в процессе по делу Заремы Мусаевой, и в случае самоотвода всего состава суда может быть изменена территориальная подсудность дела, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Шансов на это практически нет, так как власти найдут не работавшего с мужем Мусаевой судью, который вынесет обвинительный приговор, уверен активист Руслан Кутаев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справочных материалах "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми". Новости о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".