Майор Дмитрий Тютин. Фото https://timenote.info/ru/Dmitrij-Tjutin

23 июня 2022, 17:03

Мэрия Буйнакска сообщила о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Майор Дмитрий Тютин погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Буйнакска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 151 уроженца Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Азамат Гайбуллаев и Махач Сайкумов из Буйнакского района погибли на Украине. Таким образом власти подтвердили гибель в ходе военной операции 150 уроженцев Дагестана.

Ордена Мужества были переданы в администрации Буйнакска родным погибших на Украине. Орденами Мужества были награждены (посмертно)  старший прапорщик Абрайрат Абдуллаев, старший сержант Нурутдин Мамаев и майор Дмитрий Тютин, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Ранее на сайте и в Telegram-канале администрации Буйнакска не сообщалось о гибели Тютина.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 151 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Военный из Краснодарского края погиб на Украине", "Уроженец Гунибского района погиб на Украине", "На Ставрополье похоронен погибший на Украине танкист".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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