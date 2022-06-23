Мэрия Буйнакска сообщила о гибели военного на Украине

23 июня 2022, 17:03

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Майор Дмитрий Тютин погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Буйнакска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 151 уроженца Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Азамат Гайбуллаев и Махач Сайкумов из Буйнакского района погибли на Украине. Таким образом власти подтвердили гибель в ходе военной операции 150 уроженцев Дагестана.

Ордена Мужества были переданы в администрации Буйнакска родным погибших на Украине. Орденами Мужества были награждены (посмертно) старший прапорщик Абрайрат Абдуллаев, старший сержант Нурутдин Мамаев и майор Дмитрий Тютин, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Ранее на сайте и в Telegram-канале администрации Буйнакска не сообщалось о гибели Тютина.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 151 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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