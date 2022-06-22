Суд назначил арест и штраф ростовчанину после пацифистского пикета

22 июня 2022, 23:55

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Житель Ростова-на-Дону Сергей Самарский, задержанный на пикете, арестован на 13 суток и оштрафован на 50 тысяч рублей по статьям о неповиновении полиции и дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня силовики задержали жителя Ростова-на-Дону Сергея Самарского, когда он проводил одиночный пикет у здания областного правительства. На активиста составили два протокола - по статьям о дискредитации армии и о неповиновении полиции и оставили на ночь в отделе полиции.

О том, что Сергей Самарский дважды привлечен к административной ответственности, сегодня сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Самарскому назначили 13 суток ареста по статье о неповиновении полиции и штраф в 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Пикетчику помогал юрист от "ОВД-Инфо"* Виталий Вышлов, сообщили правозащитники.

Информацию о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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