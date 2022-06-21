21 июня 2022, 17:35

Ростовчанин задержан за пацифистскую акцию

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Жителя Ростова-на-Дону Сергея Самарского задержали силовики, когда он проводил одиночный пикет у здания областного правительства.

В Ростове-на-Дону сегодня задержали Сергея Самарского. Он проводил пикет около здания областного правительства с плакатом против проведения специальной военной операции на Украине, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-инфо"* в своем Telegram-канале "ОВД-инфо Live".

Сергея Самарского доставили в отделение полиции № 3 Ростова-на-Дону, сообщили полицейские его жене по телефону, говорится в другом сообщении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Евгений Ищенко из Семикаракорска был оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что выкрикивал лозунги, дискредитирующие армию.

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* включен Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Волгограда оштрафована за дискредитацию военных", "Суд утвердил штраф жительнице Таганрога за дискредитацию армии", "Суд утвердил штраф работнице школы в Ростовской области за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 июня 2022, 19:26

21 июня 2022, 18:32

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21 июня 2022, 16:51

21 июня 2022, 15:55

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21 июня 2022, 14:57

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