Ростовчанин задержан за пацифистскую акцию

21 июня 2022, 17:35

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Жителя Ростова-на-Дону Сергея Самарского задержали силовики, когда он проводил одиночный пикет у здания областного правительства.

В Ростове-на-Дону сегодня задержали Сергея Самарского. Он проводил пикет около здания областного правительства с плакатом против проведения специальной военной операции на Украине, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-инфо"* в своем Telegram-канале "ОВД-инфо Live".

Сергея Самарского доставили в отделение полиции № 3 Ростова-на-Дону, сообщили полицейские его жене по телефону, говорится в другом сообщении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Евгений Ищенко из Семикаракорска был оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что выкрикивал лозунги, дискредитирующие армию.

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