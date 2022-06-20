Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию армии

20 июня 2022, 02:56

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Евгений Ищенко из Семикаракорска оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что выкрикивал лозунги, дискредитирующие армию РФ.

Житель Семикаракорского района Ростовской области Евгений Ищенко был оштрафован по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

По данным суда, Ищенко во время проведения митинга "Вечер памяти пока горит свеча" выкрикивал пацифистские лозунги. На заседании суда мужчина признал свою вину и просил строго не наказывать его, говорится в постановлении Семикаракорского районного суда, опубликованном 19 июня.

Ищенко суд назначил административный штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 апреля стало известно о штрафе в 30 тысяч рублей жительнице Таганрога Надежде Воробьевой, которую суд признал виновной в дискредитации вооруженных сил России. Воробьева свою вину в суде не признала. 19 июня Ростовский областной суд оставил в силе штраф Воробьевой.

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