Кодекс об административных нарушениях, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

20 июня 2022, 02:56

Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Евгений Ищенко из Семикаракорска оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что выкрикивал лозунги, дискредитирующие армию РФ.

Житель Семикаракорского района Ростовской области Евгений Ищенко был оштрафован по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

По данным суда, Ищенко во время проведения митинга "Вечер памяти пока горит свеча" выкрикивал пацифистские лозунги. На заседании суда мужчина признал свою вину и просил строго не наказывать его, говорится в постановлении Семикаракорского районного суда, опубликованном 19 июня.

Ищенко суд назначил административный штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 апреля стало известно о штрафе в 30 тысяч рублей жительнице Таганрога Надежде Воробьевой, которую суд признал виновной в дискредитации вооруженных сил России. Воробьева свою вину в суде не признала. 19 июня Ростовский областной суд оставил в силе штраф Воробьевой.

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Примечание:

"Суд признал законным арест краснодарца за пацифистскую акцию", "Активистка Алипат Султанбегова арестована на 10 суток", "Житель Горячего Ключа оштрафован на 30 тысяч за комментарий в соцсети".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

20 июня 2022, 07:54

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