Кизлярский коньячный завод начал проводить экскурсии для туристов

22 июня 2022, 03:50

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На экскурсиях на Кизлярский коньячный завод туристы могут ознакомиться с полным циклом производства алкогольных напитков, посетить единственный в России музей коньяка и продегустировать его.

По словам экскурсоводов, самыми популярными местами для туристов на заводе стали цеха, где выдерживается коньячный дистиллят, и дегустационные залы.

Туристы на экскурсии могут посетить исторические объекты, единственный в России музей коньяка, производственные площадки, отметил помощник руководителя завода Зубаира Омарова. "Экскурсии по Кизлярскому коньячному заводу - это не только про предприятие, а в целом про зарождение российского коньячного производства. Ведь именно здесь был основан первый в России коньячный завод", - заявил он 21 июня РИА "Дагестан", добавив, что завод является одним из немногих предприятий "полного технологического цикла".

Кизлярский коньячный завод основан в 1885 году профессиональным виноделом и ученым Давидом Сараджевым (Сараджишвили). Он изобрел уникальную рецептуру - впервые стал выдерживать виноградный спирт в бочках из горного кавказского дуба. Уже в 1913 году завод получил почетное звание "Поставщик Дворца Его Императорского Величества". С 1914 года и до конца Октябрьской революции работал завода была приостановлена, но уже к 1930 году вновь производил коньяки, говорится на сайте ККЗ.

По данным января-мая 2022 года Кизлярский коньячный завод находится на шестом месте рейтинга крупнейших производителей коньяка в России. Объем производства составил 185 тысяч дал (в одном дале - 10 литров). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост производства составил 33%, сообщает "Коммерсант".

"Кавказский узел" сообщал, что 11 февраля 2014 года прокуратура Дагестана опротестовала постановление Народного собрания Дагестана о приватизации МУП "Кизлярский коньячный завод". Позднее завод был передан в федеральную собственность.

В декабре 2019 года правительство Российской Федерации одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, в который вошли 293 предприятия, в том числе Кизлярский коньячный завод. Однако позднее он был исключен из плана и остается в федеральной собственности.

В последнее время сфера туризма в Дагестане активно развивается. В 2021 году число туристов, посетивших Дагестан, впервые превысило миллион. При этом в 2017 году регион посетили 608 тысяч туристов, в 2018 году – около 700 тысяч, в 2019 году – 850 тысяч, а в 2020 году, на фоне пандемии, – 840 тысяч туристов. В апреле глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туристических объектов. На решение этих проблем власти готовы выделить 60 миллионов рублей, сообщил глава Минтуризма Дагестана.

При этом, несмотря на то, что возросший интерес к турпоездкам в республику дает заработок местным жителям, в полной мере раскрыть туристический потенциал Дагестана не дают острые проблемы инфраструктуры.

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