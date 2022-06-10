Видео с туристкой в купальнике вызвало споры о дресс-коде в Дагестане

10 июня 2022, 12:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Властям Дагестана следует принять закон о дресс-коде и правилах поведения туристов, заявили некоторые пользователи "ВКонтакте", посмотревшие ролик с туристкой в купальнике на Хучнинском водопаде. Требования, предъявляемые к туристам, не соблюдают и сами местные жители, указали их оппоненты.

Как сообщал "Кавказский узел", тема о вводе дресс-кода для туристов, как и споры о правилах поведения отдыхающих неоднократно поднималась в Дагестане. Так, 6 июня в интернете распространился ролик, на кадрах которого помощник муфтия республики Абдулла-хаджи Хидирбеков заявил, что туристы начнут соблюдать местные обычаи и дресс-код, если дагестанцы будут показывать им пример в этом. Одни пользователей соцсети тогда поддержали этот призыв, другие высказали резкую критику в адрес туристов.

21 июля 2020 года на смотровой площадке Сулакского каньона в Казбековском районе Дагестана появилась табличка с призывом к приезжим соблюдать дресс-код. Некоторые пользователи соцсетей тогда заявили, что дресс-код может отпугнуть туристов, и это скажется на доходах местных жителей. Минтуризма Дагестана заверило, что табличка появилась по чьей-то частной инициативе, и других подобных в регионе нет. Но муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, также призвал гостей республики чтить местные "традиции и устои" своим поведением и внешним видом. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы признались, что стараются быть сдержанными в одежде при посещении республики, хотя и не считают строгие ограничения уместными.

Вечером 9 июня в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана" было опубликовано видео, на кадрах которого показана группа людей. На заднем фоне слышен шум водопада, люди сняты на удалении. На одном из мужчин отсутствует верхняя одежда, а женщина одета в купальник.

"Хучнинский водопад, туристы разделись, фоткаются. Вокруг дети", – сказал автор ролика.

В сопроводительном тексте к видео сказано, что в Дагестане нужно ввести дресс-код для туристов. "Надо поднять этот разговор, чтобы наконец те, кому плевать на дресс-коды, поняли, что это мнение народа, и занялись этим скорее", – сказано в описании ролика. Автор текста также упрекнул туристов в Дагестане в игнорировании местных обычаев.

На 12.20 мск 10 июня эта запись в группе "Голос Дагестана" на которую подписаны более 127 тысяч пользователей, набрала 263 отметки с реакцией пользователей и 857 комментариев. Часть их авторов призвала жителей республики реагировать и делать замечания туристам.

"Не мужчина тот, кто увидел подобное и прошел мимо, закрыв глаза", – заявил Махач Далгатов. "Я думаю, просто можно было подойти и красиво объяснить, что у нас так не принято, я надеюсь, тот, кто снимал, подошёл и попросил чтоб она оделась", – написал Руслан Магомедов.

"А что же ты не подошёл к ним, не сделал замечание?" – спросил Салман Долгатов. "Подошёл бы, сделал замечание. А ты почему-то достал телефон и начал снимать, и ещё пост написал", – отметил Имин Ашуралиев.

Другая часть пользователей призвала к строгим мерам. "Надо на республиканском уровне принять закон, запрещающий раздеваться в общественных местах. Или создавать закрытые пляжи для туристов", – считает Павел Савельев. "Запретить приезжать", – заявил Низам Хасанов.

Еще одни комментаторы выступили против дресс-кода для туристов. "Не нужно никому ничего говорить. Нужно показывать пример. Больше половины Дагестана ходит так, как туристы, что на пляже в купальниках, что по городу в шортах", – подчеркнул Мурад Алмасханов.

"Я её не оправдываю, но там и наши мужчины купаются, и на море купаются. Покажите, где написано, что женщине нельзя обнажаться, а мужчине можно? Так же, как дети и мужчины видят [женщин в купальниках], так и дети и женщины видят мужчин без верхней одежды. Если делать порядок, то надо делать это правильно и без дагестанских стереотипов", – заявил Юсуф Ахмедов.

"Вы про туристов что-то говорите, когда у нас в Дагестане свои же на пляжах полуголые ходят?" – спросил Артур Агамирзаев. "Если она в купальнике то, почему и нет? Что за бред? Туристы отдыхают, она же не [без одежды]", – отметила Мария Атаева.

"Занимаюсь турами, иногда выезжаю в горы. Первое о чем я говорю, одевайтесь поскромнее, без маек, без шорт и т. д. Все понимают и ведут себя достойно. Но бывает очень стыдно, когда проходит наша дагестанка в маечке, в шортах. На что внимание обращают туристы тоже, и говорят, вон же ваши тоже ходят, а вы нас заставляет одеваться скромнее. На самом деле так было много раз", – поделился Sadrydin Omarov.

Третья часть пользователей сочла форму одежды личным делом человека. "Личное дело каждого, с этим бороться", – написал Ali Muhamedov. "Зачем смотреть, не смотрите и всё", – написал Нурик Маджалов.

В 2020 году две девушки после визита в Дагестан опубликовали фото топлес, сделанное у Сулакского каньона, что вызвало возмущение замглавы администрации Унцукульского района. Он потребовал удалить публикацию, пригрозив пожаловаться силовикам на оскорбление чувств верующих. Сулакский каньон не обозначен как священное место, возразила тогда одна из девушек.

Напомним, ранее жители Дагестана неоднократно высказывали недовольство поведением или одеждой туристов. Так, 14 августа 2021 года в соцсетях был опубликован ролик, в котором житель Дагестана возмутился тем, что турист находился у мечети с голыми ногами. 15 августа 2021 года был опубликован ролик, в котором местный житель высказал претензии туристке в шортах. Дагестанские журналисты, комментируя эти ролики, сочли претензии к туристам из-за дресс-кода единичными случаями, а рост числа публикуемых в соцсетях подобных видео связали с увеличившимся турпотоком.

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