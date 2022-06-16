Волгоградский художник оштрафован на 80 тысяч рублей за дискредитацию армии

16 июня 2022, 17:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд сегодня назначил волгоградскому художнику Philippenzo два штрафа по 40 тысяч рублей за размещение изображения на стене парковки и публикацию фотографии граффити в соцсети. Художник намерен обжаловать это решение.

"Кавказский узел" писал, что силовики в Волгограде составили на уличного художника, который выступает под псевдонимом Philippenzo, сразу два протокола по статье о дискредитации российских вооруженных сил.

Ворошиловский районный суд Волгограда рассмотрел сегодня два материала об административных правонарушениях по статье о дискредитации российских военных в отношении 37-летнего жителя Волгограда, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Суд установил, что художник нанёс на стену парковки около дома №68 на улице Буханцева в Волгограде изображение, направленное на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, и разместил фотографию этого изображения в социальной сети. Суд назначил ему два штрафа по 40 тысяч рублей, указано в сообщении.

Суд отказался проводить экспертизу, чтобы доказать причастность Philippenzo к правонарушению, сказал его адвокат Роман Зайцев. "Было составлено два протокола, соответственно два административных материала и два постановления, первый — по факту нанесения граффити, второй — по факту публикации его в Instagram*. Получилась забавная ситуация. Единственным доказательством причастности моего подзащитного к [граффити] является сопоставление фотографий из аккаунта в Instagram и его фотографии из формы 1, которая взята из паспортного стола. Фотография, которая была получена из паспортного стола, практически полностью замазана черным. Идентифицировать кого-то на ней сложно, а скорее, нельзя. Кроме того, суд отказал нам в проведении портретной экспертизы для того, чтобы хоть как-то можно было опровергнуть или подтвердить идентичность этих снимков. Суд все равно пришел к выводу о виновности", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Зайцев.

Сам Philippenzo (художник попросил не называть в публикации свое имя) рассказал корреспонденту, что его первый контакт с полицией произошел в 2011 году из-за его 3D-рисунка с яхтой Артемия Лебедева в речпорту. По его словам, сотрудник речпорта тогда дважды вызывал полицию, но до суда дело не дошло. "Вообще за художественную деятельность меня ещё ни разу не судили", - сказал художник.

Он отметил, что не согласен с приговором суда. "Обжаловать будем, конечно же, и до ЕСПЧ тоже доведём", - заявил он.

11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ. Из них следует, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

По словам волгоградского политолога Александра Сайгина, Philippenzo - известный в Волгограде художник. "На мой взгляд этот художник одно из достояний для Волгограда. Для кого-то это, конечно, андеграунд, но мы видим, что он рисует очень крутые вещи. Он именно мадоннари — человек, который рисует на асфальте (мадоннари - одно из направлений стрит-арта, рисунки на асфальте - Прим. "Кавказского узла"). Насколько я знаю, несколько работ ему заказывала городская администрация. Потом он начал рисовать в Москве", - пояснил Сайгин.

Ранее Philippenzo проводил в Волгограде на 1 мая монстрации, рассказал политолог. "Возможно, у нас не так много народу выходило, но это такое контркультурное событие, которое хоть чуть-чуть обращало внимание на первомайские демонстрации, которые выхолостились просто до формы и потеряли содержание", - отметил Сайгин.

Монстрация — массовая художественная акция в форме демонстрации с забавными и абсурдными лозунгами и транспарантами. Это мероприятие — что-то вроде карнавала или хеппенинга, где каждый может проявить себя в создании костюма или плаката и просто весело провести время. Шествия проводились ежегодно с 2016 года, последняя монстрация прошла в 2019 году, в 2020 и 2021 годах шествие не состоялось из-за пандемии коронавируса, в 2022 году организаторы не стали проводить акцию, сообщило 27 апреля издание V1.

По мнению Сайгина, тематика работ Philippenzo "больше общественная". "Я бы не искал в его работах политику. Он не принадлежит ни к какой партии и не высказывался, что он член какого-то движения. Этот художник — это общественное социальное явление, фактически голос поколения. Это крутой культурный феномен, который надо поберечь. (...) Поэтому считаю, что таких людей штрафовать — это уменьшать шансы будущих поколений на какое-то культурное развитие", - указал он.

"Кавказский узел" также писал, что активисты в Волгоградской области периодически привлекаются к ответственности за проведение пацифистских акций. За два месяца, с 15 марта по 15 мая, суды Волгоградской области вынесли 17 решений по этой статье, назначив штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. 3 июня был оштрафован на 15 тысяч рублей сотрудник оборонного мероприятия за надпись на автомобиле. 2 июня Волгоградский облсуд утвердил решение о штрафе в 30 тысяч рублей за дискредитацию активистке Тамаре Гродниковой.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.