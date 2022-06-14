Россия отказалась исполнить решение ЕСПЧ по закону об иноагентах

14 июня 2022, 14:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский суд по правам человека рассмотрел сегодня жалобы 73 российских НПО на закон об иноагентах и признал его несоответствующим праву на свободу ассоциаций, заявителям назначены компенсации морального и материального вреда. Россия не будет исполнять решение ЕСПЧ, заявил сегодня пресс-секретарь президента.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня Мосгорсуд не удовлетворил ходатайство о приостановке ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. Решение Мосгорсуда было предсказуемым, констатировал юрист Григорий Вайпан. 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*. Иск о ликвидации подала прокуратура Москвы, указав, что "Мемориал"* оправдывает экстремизм и терроризм. Прокурор в суде обвинил "Мемориал"* в участии в протестных движениях, а списки политзаключенных назвал дезинформированием граждан. Прокуратура показала истинный характер претензий к "Мемориалу"*, заявил тогда председатель совета организации Александр Черкасов.

22 марта в Верховном суде России прошло также заседание по ходатайству "Международного Мемориала"*, попросившего о приостановке ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. Эта отсрочка является обязанностью российского суда, заявила на заседании защита, однако Верховный суд не удовлетворил просьбу о приостановке ликвидации "Международного Мемориала"*. ЕСПЧ ранее заявил, что исполнение судебных решений о ликвидации "Мемориала"* и "Международного Мемориала"* должно быть отложено до его решения по жалобе российских НПО на закон об иноагентах.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня вынес постановления по жалобам 73 российских НКО на закон об иностранных агентах. Суд признал, что законодательство об иностранных агентах и практика противоречат обязательствам России по статье 11 (свобода ассоциаций) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, следует из пресс-релиза ЕСПЧ.

Суд назначил каждой организации-заявителю компенсацию морального вреда в 10 тысяч евро, тем, кто ранее выплачивал штрафы, также назначена компенсация материального вреда, указано в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Решение ЕСПЧ по закону об иноагентах важно, но суд не учел цели принятия этого закона, заявила сегодня бывший юрист ПЦ "Мемориал"*Татьяна Глушкова. "К сожалению, нельзя сказать, что это постановление в полной мере оправдывает наши надежды. В рамках этого дела у ЕСПЧ была возможность проанализировать не только содержание и правоприменение закона об иностранных агентах, но и цели его принятия. К сожалению, этой возможностью он не воспользовался. Он установил, что "цель повышения прозрачности финансирования организаций гражданского общества может соответствовать правомерной цели охраны общественного порядка", и не стал рассматривать, были ли нарушены статьи 14 (запрет дискриминации) и 18 (запрет преследования по политическим мотивам) Конвенции, приводятся ее слова в Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0", который ведет команда бывшего Правозащитного центра "Мемориал"*.

С ней согласилась и юрист Татьяна Черникова. "Это решение (...) подтверждает позицию российских правозащитников о том, что закон об иностранных агентах не соответствует международному праву и нарушает право на свободу ассоциаций. Мы будем требовать отмены этого закона, в том числе ссылаясь на это постановление. Однако вызывает сожаление, что постановление было вынесено поздно, и что ЕСПЧ не счёл необходимым рассмотреть дело в контексте статей 14 (дискриминация) и 18 (политический характер преследования)", — приводятся ее слова в публикации.

На пресс-конференции, которая была приурочена к подаче первой жалобы от российских НКО на закон об иноагентах в ЕСПЧ, правозащитник Олег Орлов объяснил, что дискриминация выражается в том, что закон помимо "ярлыка иноагента" предполагает внесение в специальный реестр — отсюда появляются дополнительные обязанности по предъявлению отчетов, и, самое главное, власти представляется громадное поле по проведению внеплановых проверок. Также предусмотренное законом "ограничение прав НКО превышает предел, который допустим согласно нормам европейского права", что нарушает статью 18 Конвенции о правах человека.

11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ. Постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России. Также внесены изменения в отдельные положения процессуального законодательства РФ, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами, на основании постановлений ЕСПЧ. Как ранее пояснял соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "постановления ЕСПЧ не будут более основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами", сообщил 11 июня "Интерфакс".

Россия больше не исполняет решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), напомнил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение суда. "Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. Российская Федерация больше не исполняет эти решения", — заявил Песков.

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.