Пропавший в Дагестане ребенок найден мертвым

16 июня 2022, 12:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В пойме реки Сулак найдено тело мальчика, поиски которого велись трое суток, сообщило МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня 11-летний мальчик вышел из дома в селе Нечаевка Кизилюртовского района и не вернулся. В его поисках приняли участие сотни человек, в том числе местные жители и волонтеры из других регионов СКФО. Следствие сообщило о начале расследования уголовного дела по статье об убийстве.

Ребенок найден мертвым, сообщило сегодня МВД Дагестана. "Поиски, проводимые в течение трех суток, окончены. Как сообщили сотрудники розыска, тело ребёнка найдено в пойме реки Сулак. Спасибо всем, кто принимал участие в поисках", - говорится в публикации в Telegram-канале министерства.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.