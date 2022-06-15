15 июня 2022, 18:23

Волонтеры из регионов юга России присоединились к поискам ребенка в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поиски ребенка, пропавшего в Кизилюртовском районе, продолжаются третий день, в ним присоединились волонтеры Дагестана, Чечни, Кубани и Ставрополья. Следствие отчиталось о начале расследования по статье об убийстве.

Как писал "Кавказский узел", одиннадцатилетний мальчик 12 июня вышел из дома в селении Кизилюртовского района и не вернулся. 14 июня стало известно, что к поискам ребенка присоединились около 500 добровольцев.

Отсутствие какой-либо информации о о пропавшем ребенке дает основания полагать, что в отношении него совершено преступление, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану. 

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства исчезновения мальчика, ведут допрос очевидцев. Вместе с тем, продолжаются и поиски ребенка с участие сотрудников МЧС, местных жителей и волонтеров, говорится в сообщении на сайте управления Следкома по Дагестану. 

К поискам ребенка присоединились волонтеры "Лиза Алерт" из  Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы и Ярославской области поисковики отряда KAVKAZ из Чечни, полиция, МЧС. Также в них принимают участие около 300 местных жителей, сообщил вечером 14 июня поисковый отряд "Лиза Алерт Дагестан" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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Примечание:

"Дело о похищении и убийстве школьницы из Каспийска направлено в суд", "Два человека пропали в Дагестане при сходе селя", "Росгвардия подключилась к поискам ребенка в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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