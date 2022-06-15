Противники Пашиняна провели шествие в Ереване

15 июня 2022, 16:46

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Сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении, провели шествие в центре Еревана, перекрыв движение по городской улице. Акции протеста будут продолжены, заверили оппозиционные депутаты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью участники акции протеста, которая проходила на площади Франции с 1 мая, свернули палаточный городок, чтобы присоединиться к сторонникам оппозиции, добивающимся отставки Никола Пашиняна на уличных протестах.

Палаточный городок выполнил свою миссию, и теперь активисты будут действовать согласно новой стратегии: чтобы сорвать заключение мирного договора правительства Пашиняна с властями Азербайджана, решено регулярно проводить не только митинги и шествия, но и профессиональные обсуждения, а также сформировать областные и отраслевые подразделения, в том числе в Нагорном Карабахе, заявил вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.

Сторонники оппозиционного движения "Сопротивление" по призыву депутата от оппозиционного блока "Айастан" Арама Вардеваняна собрались сегодня в парке на улице Италии около мэрии Еревана и шествием направились к зданию Генпрокуратуры.

Во время шествия активисты скандировали: "Никол - предатель!", "Без Никола Армения!", "Борьба за Армению, за Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла")!", передал корреспондент "Кавказского узла".

Перед зданием Генпрокуратуры выступил Арам Вардеванян, в своей речи он обвинил власти в попытках подавить оппозиционное движение с помощью арестов. "Власть, которая была сформирована путем уличных протестов, которая в свое время заявляла, что показание полицейского не может стать основанием для ареста, сегодня арестовывает оппозиционеров на основании показаний тех же полицейских", - заявил Вардеванян.

Акции протеста, которые с конца апреля проходят в Ереване, сопровождаются массовыми задержаниями и столкновениями. Наиболее крупный инцидент произошел 3 июня: тогда 39 полицейских и 21 демонстрант получили травмы. Десять подозреваемых по делу о беспорядках заключены под стражу, сообщил 7 июня Следком Армении. Сторонники оппозиции объявили задержанных политзаключенными.

Протестные акции, в том числе, митинги и акции неповиновения, будут продолжены, со сворачиванием палаток не сворачивается само протестное движение, заверил депутат. "Не стоит ни на секунду сомневаться в том, что мирные протесты - самый правильный метод борьбы против властей. Палатки - это всего лишь один из инструментов протестного движения, оппозиция не изменила ни свою цель, ни стратегию, ни повестку", - заявил Вардеванян.

Он добавил, что оппозиционные депутаты не собираются возвращаться в парламент. "В парламенте нас могут увидеть исключительно с нашей повесткой", - пояснил депутат, уточнив, что от мандатов депутаты не планируют отказываться, поскольку они позволяют депутатам находиться рядом со своими сторонниками на улице и защищать их.

Отказаться от требования отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра, как отметил депутат, оппозиция также не собирается, и для этого она использует все возможные инструменты, в том числе импичмент.

За полтора месяца протестов оппозиции "удалось пресечь подписание опасных для Армении и Арцаха документов", заявила в своем выступлении депутат от блока "Айастан" Элинар Варданян. "Но это не означает, что после этого Пашинян понял, что нельзя снизить планку в вопросе статуса Арцаха, поэтому борьба будет продолжена", - сказала она.

Затем активисты перекрыли улицу Вазгена Саргсяна перед зданием Генпрокуратуры, сев на асфальт перед машинами, и зажгли цветные фаеры, скандируя "Без Никола Армения!". Также они включали патриотические песни.

Спустя некоторое время активисты разблокировали улицу и продолжили шествие до Площади Свободы. Акция была немногочисленной, полиция сопровождала шествие.

Организаторы акции заявили, что ее цель - информировать людей о том, что "палатками протесты не завершились, борьба продолжается, будут выбраны разные методы для достижения цели".

Напомним, сторонники оппозиции проводят акции неповиновения с 25 апреля. Их возмущение вызвало заявление Пашиняна, который 13 апреля допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Массовые акции протеста были начаты несмотря на то то, что 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха.

Материалы об этих акциях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Протесты в Армении".

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