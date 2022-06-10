Уроженец Котельниково погиб на Украине

10 июня 2022, 14:52

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Лейтенант Вадим Кривинчук погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Котельниковского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 43 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Виктор Данилов из села Таловки Камышинского района стал 42-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

4 марта в ходе специальной военной операции на Украине, погиб лейтенант Вадим Кривинчук, сообщила сегодня администрация Котельниковского муниципального района.

Вадиму Кривинчуку было 23 года. Его похороны состоялись сегодня, следует из сообщения в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 42 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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