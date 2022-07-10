Дагестанские учителя заинтересовались возможностью поработать в ДНР и ЛНР

10 июля 2022, 01:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Около 60 учителей из Дагестана изъявили желание поработать педагогами в ДНР и ЛНР. В качестве мотивации они назвали хорошие финансовые условия и желание помочь коллегам. Командированным учителям будем выплачиваться двойная зарплата и восемь тысяч рублей суточных, сообщили в Минобрнауки Дагестана.

Министерство образования и науки Дагестана получило письмо департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России, к котором указано, что для организации образовательного процесса на территории ЛНР и ДНР к новому учебному году нужно до 7 июля предоставить информацию о работниках и административно-управленческом персонале, готовых к командированию в эти регионы на длительный период.

"Письмо мы получили 6 июля вечером, за один день проделать такую работу сложно, поэтому попросили продлить срок до конца рабочего дня 8 июля. Информация была опубликована на сайте Минобрнауки Дагестана и разослана по муниципальным образованиям. Кроме формирования списка, других поручений нам нет. Согласно письму, Минпросвещения РФ просит лишь заполнить таблицу, далее министерство будет обрабатывать эти данные, определять, какие специалисты подлежат командированию", - рассказал сотрудник Минобрнауки республики корреспонденту "Кавказского узла".

Он уточнил, что по состоянию на 8 июля, было подано около 60 заявок. Сотрудник Минобрнауки Дагестана добавил, что к ним поступали звонки от учителей с просьбой уточнить условия командировки в ДНР и ЛНР. Координаторы проекта из Минпросвещения РФ разъяснили, что готовится к подписанию постановление правительства России, согласно которому командированным в ДНР и ЛНР педагогам положена ежесуточная выплата размером восемь тысяч рублей.

"В эту сумму входит оплата жилья. Кроме того, будет выплачиваться двойная зарплата. Допустим, получал здесь учитель 15 тысяч, будет получать 30 тысяч рублей. Также за ним сохраняется его рабочее место", - рассказали в Минобрнауки Дагестана. Сведениями о населенных пунктах, куда будут командированы учителя из Дагестана, в Минобрнауки региона не располагают.

Учитель из Махачкалы Аминат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что слышала о наборе педагогов для работы в ЛНР и ДНР. "Но я не рассматривала данный вариант. Большинство учителей в республике - это женщины. Дагестанская женщина зависит от семьи, насколько безопасно и целесообразно ей одной ехать, оставляя своих детей? Восемь тысяч в день и двойная зарплата - неплохие деньги, но насколько они стоят риска?" - сказала педагог.

"Я понимаю, что школам в ДНР и ЛНР нужна наша помощь. Надо переходить на российские методические разработки и программу обучения. Если было бы время на размышление, подробные условия, куда, в какую школу ехать, какие там бытовые условия, я бы еще подумала, тем более финансовые условия достаточно хорошие", - рассказала учитель школы из Каспийска Марьям.

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года - 2019", заместитель директора школы №14 Махачкалы Ильдар Хусаинов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что, кроме работы учителем географии в школе, он является помощником депутата Народного Собрания Дагестана. В этом качестве он участвовал в отправке гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР, очередная акция по отправке книг и канцтоваров школьникам запланирована к 1 сентября.

"Когда объявили набор учителей, я подумал, что могу принести определенную пользу, оказать методическую помощь учителям, так как там наверняка имеются определенные проблемы с набором кадров. Пока озвучено, что по сравнению с зарплатой учителей в Дагестане, командированные педагоги будут получать почти в два раза больше. В восемь тысяч суточных включены расходы на проживание, но бытовые условия меня интересуют в последнюю очередь, как и карьерная мотивировка при принятии решения", - рассказал Ильдар Хусаинов. Он добавил, что командировка планируется на учебный год, с 1 сентября.

Педагог из Махачкалы Асият рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее знакомая подала документы для отбора. "Главная мотивировка - это деньги. Зарплата в дагестанской школе 17-20 тысяч рублей. Восемь тысяч суточных – это 240 тысяч в месяц. Пусть на съем жилья и питание уйдет 50 тысяч, остаются хорошие деньги, тем более платят двойную зарплату. Исходя из этого, коллега приняла такое решение", - рассказала женщина.

Ранее "Кавказский узел" писал, что студенты из Волгоградской области приглашены на платной основе участвовать в восстановлении Саур-Могилы и благоустройстве территорий Донбасса. Пользователи интернета поспорили об идее привлечения студентов к этим работам, одни посоветовали заняться лучше восстановлением памятников на территории Волгоградской области, а другие назвали уместной такую помощь студентам с заработком.

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