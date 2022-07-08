Арест Абдулмумина Гаджиева продлен на три месяца

08 июля 2022, 21:23

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Южный окружной военный суд оставил под стражей до 28 октября журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого по делу о финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", коллеги журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают уголовное дело против него преследованием. Они регулярно проводят акции в его поддержку. Сам Гаджиев настаивает на невиновности. В обвинительном заключении утверждается, что своими статьями в газете "Черновик" Абдулмумин Гаджиев "распространял среди населения идеи необходимости отделения республик" Северного Кавказа "и установления на этой территории норм шариатского правления", что он пытался "воздействовать на сознание людей с целью их вовлечения в участие в деятельность террористической организации". На заседании суда 18 июня Южный окружной военный суд удовлетворил ходатайство защиты Гаджиева о проведении комплексной экспертизы статей журналиста, однако не согласился с требованием защиты о том, чтобы экспертизу проводили московские эксперты.

Журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Южный окружной военный суд на сегодняшнем заседании продлил до 28 октября арест журналисту дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву, обвиняемому в финансировании терроризма , сообщило сегодня "ОВД-Инфо"*.

Арест по ходатайству гособвинителя Мурада Алиева продлен также Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову, проинформировал Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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