Суд разрешил провести повторную экспертизу статей Гаджиева

18 июня 2022, 01:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Южный окружной военный суд удовлетворил ходатайство защиты Абдулмумина Гаджиева, обвиненного в финансировании терроризма, о проведении комплексной экспертизы статей журналиста.

Как сообщал "Кавказский узел", коллеги журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают уголовное дело против него преследованием. Они регулярно проводят акции в его поддержку. Сам Гаджиев настаивает на невиновности. На заседании суда 14 июня засекреченный свидетель от обвинения затруднилась вспомнить свои показания, которые ранее давала следователю и попросила зачитать их. Защита обратила внимание, что свидетель детально озвучила следователю данные, в том числе даты рождения незнакомых людей, а на суде пожаловалась на память.

Журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

В Южном окружном военном суде 16 июня прошло заседание по уголовному делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова. На нем был опропшен очередной засекреченный свидетель обвинения, также суд удовлетворил назначение психолого-лингвистической экспертизы по статьям Абдулмумина Гаджиева.

В заседании по видеоконференцсвязи из Махачкалы участвовал адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. В начале было рассмотрено его ходатайство о проведении комплексной судебной экспертизы текстов Гаджиева с назначением лингвистов и других экспертов.

Шабанов сообщил, что поддерживает свое ходатайство, его поддержал и другой защитник Гаджиева, а также сам журналист. Обвинение возразило против удовлетворения ходатайства.

Судья поинтересовался, чем продиктован выбор московских экспертов для проведения экспертизы. Шабанов пояснил, что выбор продиктован высокой квалификацией экспертов. Суд поддержал ходатайство о проведении комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы текстов журналиста, однако вместо предложенного защитой места ее проведения назначил иное.

Затем был допрошен засекреченный свидетель обвинения под псевдонимом Фатима Магомедова. Гособвинитель поинтересовался, с кем из подсудимых она знакома. Свидетель заявила, что не знает никого из них. Она сказала, что знакома с Исраилом Ахмеднабиевым, однако детали уголовного дела очень плохо помнит "в связи с тем, что прошло много времени".

Суд пояснил Магомедовой, что ее спрашивают не о «материалах дела», а об обстоятельствах, которые известны свидетелю. Магомедова сказала, что познакомилась с Ахмеднабиевым «в Интернете» и вышла замуж за Ахмеднабиева, заключив никах по телефону. Свидетельница пояснила, что у Ахмеднабиева были уже жены.

По словам свидетельницы, Ахмеднабиев говорил, что занимается благотворительностью. Магомедова пояснила, что на момент общения с Ахмеднабиевым она жила в России, а он - в Турции. «Меня пригласили переехать в другую страну. Мне был куплен билет, и я собралась [...] Сначала (Ахмеднабиев) пригласил в гости, а потом уже и жить», - пояснила она.

Магомедова рассказала, что из города в России, где она жила, она направилась в другой город, чтобы улететь в Турцию, ей была передана сумма денег для переезда. «Я взяла эту сумму и на следующий день уже была в аэропорту», - пояснила свидетель.

Она рассказала, что человек, встретивший ее в городе отлета, был ей незнаком. По словам Магомедовой, ее встретили и отвели в незнакомую квартиру, где она пробыла до утра, а затем передали «около семнадцати тысяч долларов США». Свидетель пояснила, что с этой суммой денег она поехала в аэропорт,. «Меня проводили до аэропорта, и уже там мы расстались с этим человеком»,- пояснила она.

Свидетель объяснила, что не знала, что ей передадут деньги и отказывалась их брать. «Мне пришлось взять эти деньги, мне сказали, что это деньги на благотворительность»,- пояснила она. Магомедова рассказала, что ей нужно было привезти в Турцию деньги и «отдать эту сумму Ахмеднабиеву».

Свидетель рассказала, что когда прибыла в аэропорт с этой суммой денег, ее задержали сотрудники службы безопасности аэропорта и изъяли деньги. По словам Магомедовой, после того как Ахмеднабиев узнал об изъятии денег, отношения с ним «не были уже теплые».

Магомедова сказала, что Ахмеднабиев заверил ее, что занимался благотворительной деятельностью, находясь на территории другой страны, и это ей импонировало, казалось правильным и полезным. На вопрос прокурора, рассказывал ли Ахмеднабиев свидетелю о своем окружении, о своих знакомых о деятельности благотворительных фондов, свидетель ответила отрицательно, пояснив, что ничего не знает об окружении Ахмеднабиева, в том числе о его женах и детях. Свидетель сказала, что общалась только с самим Ахмеднабиевым.

Защитник Гаджиева спросила Магомедову, рассказывал ли Ахмеднабиев ей в подробности своей благотворительной деятельности. Свидетель сказала, что в подробности благотворительной деятельности Ахмеднабиев ее не посвящал, она ни разу с ним не встречалась, общались они только посредством интернета.

Абубакар Ризванов спросил Магомедову, известен ли ее фонд «Амана», «Мухаджирун» или «Ансар». Свидетельница отметила, что фонд «Амана» ей неизвестен, а названия остальных она видела социальных сетях. Она рассказала, что Ахмеднабиев не говорил об этих фондах. По словам Магомедовой, она не считала переданные ей деньги и о сумме денег в конверте, предназначенном для передачи, узнала позже. Человек, который передавал ей деньги, не пояснил, откуда именно эти деньги, ей только сообщили, что деньги собраны для благотворительной деятельности.

По версии следствия, обвиняемые собирали деньги на счета благотворительных фондов "Ансар", "Амана" и "Мухаджирун", а также на счета в платежных системах Qiwi, WebMoney и "Яндекс.Деньги".

По словам Магомедовой, она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что денежные средства ей не принадлежат, а личные данные лиц, которые передали эту сумму, ей неизвестны.

Она рассказала, что люди, которые передали ей деньги, связывались с ней при посредничестве Ахмеднабиева. Свидетель пояснила, что он том, что Ахмеднабиев находится в розыске она узнала до изъятия денег в аэропорту. Магомедова сказала, что поинтересовалась у Ахмеднабиева, по какой причине тот находится в розыске, но не помнит его ответ.

Свидетель рассказала, что Ахмеднабиев не говорил ей о друзьях из правоохранительных органов, «которые сообщают ему все». По словам Магомедовой, она решила прекратить общение с Ахмеднабиевым «в связи с тем, что произошло».

На вопрос Ризванова о том, рассказывал ли Ахмеднабиев Магомедовой о своем друге журналисте, она ответила отрицательно. Она также сказала, что не помнит, рассказывал ли ей Ахмеднабиев о своей деятельности в Дагестане.

На вопрос защитника Гаджиева о том, почему свидетель решила засекретить свои личные данные, Магомедова ответила, что просто хочет остаться засекреченным свидетелем. Свидетель также сообщила, что каких-либо реальных угроз в ее адрес не было.

Свидетель обвинения подтвердила свои письменные показания

Прокурор заявил ходатайство об оглашении свидетельских показаний Магомедовой, данных ранее следователю, мотивировав его тем, что свидетель не помнит определенные моменты. Суд удовлетворил ходатайство прокурора.

В начале 2016 года Магомедова, являясь пользователем социальной сети, познакомилась в сети интернет с молодым человеком по имени Исраил Ахмеднабиев, который также являлся пользователем данной социальной сети, говорится в оглашенных в суде показаниях свидетельницы. После знакомства с Ахмеднабиевым ей стало известно, что у него «имеется мусульманское имя» и зовут его Абу Умар Саситлинский. В показаниях Магомедовой говорится, что во время общения Ахмеднабиев рассказал ей, что «является известным религиозным деятелем», он отправлял ей ссылки на видеоролики с выступлениями в мечетях Дагестана, ссылки на газетные статьи о своей деятельности.

Магомедова указала, что в результате общения Ахмеднабиев показался ей воспитанным, эрудированным человеком, а в последующем он сам предложил ей выйти за него замуж, уточнив, что у него уже есть жены. Ахмеднабиев рассказал свидетельнице, что официально нигде не работает, а занимается благотворительной деятельностью, в частности, руководит деятельностью фондов «Ансар», «Амана» и «Мухаджирун».

В показаниях свидетельницы говорится, что после ее согласия выйти замуж Ахмеднабиев пригласил ее в Стамбул. Во время общения с Ахмеднабиевым ей стало известно, что у него имеется несколько квартир в Стамбуле, и после ее приезда в Турцию он обещал поселить ее в одну из своих квартир, указала она. Ей стало известно, что в Стамбуле также проживают и жены Ахмеднабиева, сообщила Магомедова.

Она согласилась отправиться в Турцию, при этом Ахмеднабиев запретил ей сообщать о своем отъезде родным, пригрозив разрывом всех отношений. В последующем, согласно письменным свидетельским показаниям, Ахмеднабиев заключил с Магомедовой мусульманский брак «по телефону», Ахмеднабиев через знакомых приобрел ей билет в Стамбул. Иагомедова указала, что не знает, кто именно покупал билет.

Летом 2016 года свидетель отправилась в Нальчик, чтобы вылететь в Стамбул к Ахмеднабиеву, говорится в показаниях. На вокзале в Нальчике ее по поручению Ахмеднабиева встретила женщина Фатима, которая проводила Магомедову в «какую-то квартиру» и передала «денежные средства в сумме не менее семнадцати тысяч долларов США». Как следует из письменных показаний Магомедовой, в последующем она связалась с Ахмеднабиевым и сообщила ему, что Фатима передала ей сумму, а Ахмеднабиев попросил ее привезти привезти деньги в Стамбул.

Магомедова ,спросила у Ахмеднабиева о происхождении этих денег и для чего они предназначены, тот сообщил ей, что эти деньги получены из его благотворительных фондов. В письменных показаний Магомедовой говорится, что при прохождении паспортного контроля в аэропорту она была задержана сотрудниками безопасности аэропорта, которым все рассказала, после чего ее отпустили.

В показаниях Магомедовой говорится, что после приезда домой она все рассказала родственникам, которые одобрили ее решение, примерно в этот же день с ней связался Ахмеднабиев, который уже знал, что сотрудники правоохранительных органов в аэропорту изъяли деньги. Свидетельница указала, что Ахмеднабиев отчитал ее за то, что она добровольно отдала денежные средства сотрудникам правоохранительных органов, назвал ее предательницей и подчеркнул, что ему не интересны обстоятельства, при которых были изъяты денежные средства. Ахмеднабиев сказал, что Магомедовой должна будет вернуть ему всю сумму, иначе пригрозил разобраться с ней, так как у него много друзей и знакомых из республик Северного Кавказа, говорится в показаниях свидетельницы.

Магомедова поинтересовалась у Ахмеднабиева, не интересно ли ему, как она себя чувствует, а тот сказал, что знает, «чем она занималась в аэропорту» и «кто изъял деньги», так как у него «практически во всех правоохранительных структурах имеются свои люди, которые сообщают ему интересующую его информацию», следует их показаний свидетельницы.

Из разговора с Ахмеднабиевым стало понятно, что изъятые денежные средства были собраны в Дагестане, указала Магомедова. Она пришла к выводу, что «Ахмеднабиев являлся аферистом, который, играя на религиозных чувствах людей, обогащался сам и (обогащалось) его окружение». Магомедова рассказывает в своих письменных показаниях, что в дальнейшем она «стала наводить справки про Ахмеднабиева» и из СМИ Магомедова узнала, что «с 2014 года Ахмеднабиев находится в розыске за совершение ряда преступлений», говорится в письменных показаниях свидетеля. В ходе очередного разговора Магомедова спросила у Ахмеднабиева, за что он объявлен в розыск и почему он скрывается от российских властей, тот ответил ей, что в Дагестане у него «много завистников и в связи с этим «в отношении него незаконно возбудили уголовные дела и объявили в розыск». Ахмеднабиеву сообщил, что ему удалось покинуть Россию, так как он был предупрежден «друзьями из правоохранительных органов» о том, что в отношении него собираются возбудить уголовное дело, говорится в показаниях.

Кроме того, Ахмеднабиев рассказывал о «своем друге и единомышленнике, который, являясь журналистом, осветил в своих статьях деятельность Ахмеднабиева и его благотворительную миссию», что послужило причиной поступления на счета большого количества денег, которые расходовались в благотворительных целях, сообщила в письменных показаниях Магомедова. Она охарактеризовала Ахмеднабиева исключительно с отрицательной стороны. Первоначально Ахмемднабмев производит впечатление эрудированного вежливого человека, однако те, кто с ним тесно общается, понимают, что он очень скрытный человек, который «для достижения своих целей может соврать и без проблем ввести в заблуждение собеседника», пояснила свидетель.

После оглашения письменных показаний Магомедова сказала, что подтверждает их.

Ризванов с просил у Магомедовой, помнит ли она число подписчиков на личной странице Ахмеднабиева в социальной сети, посредством которой тот общался с ней. Свидетельница отметила, что не помнит.

Обвиняемый также спросил, возвращала ли Магомедова Ахмеднабиеву деньги. Свидетель сказала, что деньги не отдавала, кто-либо с требованием возврата этих денег к ней не обращался. Магомедов пояснила, что сотрудникам, задержавшим ее в аэропорту, она не рассказала, кому предназначались эти деньги, позднее она рассказала об этом следователю.

Ризванов отметил, что в начале судебного заседания свидетель пояснила, что деньги находились в конверте, в ее письменных показаниях говорится, что, денежные купюры были «приложены к торсу». Свидетель пояснила, что все купюры были в конверте, а конверт был прикреплен к торсу.

Обвиняемый также спросил у свидетеля, откуда ей известно, что окружение Ахмеднабиева обогащалось за счет его деятельности. Суд отметил, что эта формулировка является лишь предположением Магомедовой.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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