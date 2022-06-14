Защита указала на противоречия в утверждениях свидетеля обвинения по делу Гаджиева

14 июня 2022, 13:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На заседании суда по делу Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева засекреченный свидетель от обвинения затруднилась вспомнить свои показания, которые ранее давала следователю и попросила зачитать их. Защита обратила внимание, что свидетель детально озвучила следователю данные, в том числе даты рождения незнакомых людей, а на суде пожаловалась на память.

Как сообщал "Кавказский узел", коллеги журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают уголовное дело против него преследованием. Они регулярно проводят акции в его поддержку. Сам Гаджиев настаивает на невиновности. 10 февраля свидетели обвинения в суде отказались от своих показаний. 14 апреля адвокат Арсен Шабанов сообщил, что суд приступил к допросу свидетелей защиты. 29 апреля главред "Черновика" Маирбек Агаев и учредитель издания Магди Камалов заявили, что знакомы из всех обвиняемых только с Гаджиевым и опровергли обвинения в его адрес.

Журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Засекреченный свидетель затруднилась вспомнить свои показания

В ростовском Окружном военном суде 9 июня продолжилось слушание по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева. В рамках заседания был выслушан засекреченный свидетель обвинения под псевдонимом Марина Иванова, а также следователь Надир Телевов, передал корреспондент "Кавказского узла".

В начале судебного заседания прокурор задал свидетелю вопрос, знакома ли Иванова с кем-либо из трех подсудимых, имея в виду Гаджиева, Ризванова и Тамбиева. Свидетель отметила, что прошло много времени, и она не помнит имен, и пояснила, что сообщила все сведения следователю. Позднее прокурор перечислил имена участников уголовного дела и спросил свидетеля, знакомы ли ей они и если они знакомы, то каковы были обстоятельства их знакомства. Свидетель отметила, что прошло много времени, и она затрудняется ответить на этот вопрос. Прокурор спросил свидетеля знаком ли ей Исраил Ахмеднабиев известный как Абу Умар Саситлинский. Свидетель отметила, что не помнит. Прокурор, обратившись к суду, отметил, что в связи с давностью свидетель не помнит показания, которые она давала ранее.

Защитник Гаджиева спросил у засекреченного свидетеля, почему свидетель изъявил засекретить свои личные данные и является ли такое решение следствием поступавших в ее адрес угроз. Свидетель отметила, что угрозы такие поступали, ей говорили, чтобы она не смела приходить в суд и решение засекретить личные данные было принято как для собственной безопасности свидетеля, так и для безопасности ее семьи.

Защитник Гаджиева спросил свидетеля, помнит ли она, когда ею были даны показания следователю, на которые она ссылалась, при ответах на вопросы прокурора. Свидетель отметила, что не помнит и предположила, что с того момента, как она дала показания следователю прошло либо два, либо три года.

В последующем Абубакар Ризванов спросил у засекреченного свидетеля, сколько раз она давала показания следователю. Допрашивал ли следователь свидетеля один раз, либо ее допросили несколько раз. Затем суд спросил свидетеля, допрашивал ли свидетель ее больше одного раза. Свидетель ответила, что было больше одного допроса.

Ризванов спросил, знает ли свидетель человека по имени Рафет Магомедов (один из подозреваемых, который проходит по делу, – прим. "Кавказского узла"), на что свидетель отметила, что не будет отвечать на этот вопрос.

Ризванов спросил у свидетеля, известен ли ей человек по имени Мансур Даутов (другой подозреваемый), на что свидетель отметила, что не будет отвечать на этот вопрос тоже. На вопрос судьи почему свидетель отказывается отвечать на этот вопрос свидетель пояснила, что в связи с тем, что ей поступали угрозы по телефону. "Мне звонили и я боюсь, переживаю за себя, за свою семью", – сказала она. На вопрос суда могут ли ответы на эти вопросы рассекретить ее личность, свидетель ответила утвердительно.

Ризванов задал вопрос, были ли установлены люди, которые звонили свидетелю с угрозами по телефону. Свидетель ответила, что ей неизвестно были ли установлены правоохранительными органами личности тех, кто ей угрожал по телефону.

На вопрос Ризванова, сообщала ли она следователю о том, что она получает угрозы по телефону, свидетель отметила, что сообщала. На вопрос Ризванова, сообщила ли она об этом во время допроса, свидетель ответила утвердительно.

В последующем Ризванов спросил у свидетеля была ли она когда-либо в Турции на что свидетель заявила, что не хочет отвечать на этот вопрос.

На вопрос Ризванова знает ли свидетель человека по имени Абу Мухаммад, свидетель заявила, что также не хочет отвечать на этот вопрос.

Адвокат Гаджиева спросила свидетеля не боится ли она оглашения ее показаний в суде. Суд снял вопрос защитника Гаджиева. Другой представитель защиты спросила свидетеля понимает ли она в связи с чем она была допрошена следователем.

Свидетель заявила, что ее допрашивали на счет террористической деятельности и финансирования. "Что касается вот этого всего, про эти были вопросы", – пояснила засекреченный свидетель.

Абубакар Ризванов спросил свидетеля, что ей известно о террористических организациях и о финансировании. Свидетель пояснила, что все, что знала она рассказала следователю, и что эти показания необходимо зачитать в суде.

Ризванов спросил, помнит ли свидетель что-либо из того, что она говорила следователю. Свидетель отметила, что ничего из ранее сказанного следователю не помнит. На вопрос Ризванова были ли у свидетеля травмы головы, свидетель также отказалась отвечать. На вопрос Ризванова знаком ли свидетелю благотворительный фонд "Амана" свидетель также отказалась отвечать на этот вопрос. На вопрос суда слышала ли свидетель о таком фонде, свидетель отметила, что благотворительных фондов много и слышала она о многих фондах, но конкретно на вопрос отказалась отвечать.

На вопрос Ризванова знает ли свидетель про благотворительный фонд "Инсан". Свидетель отметила, что знает про этот фонд. На вопрос Ризванова слышала ли свидетель про благотворительный фонд "Мухаджирун", свидетель затруднилась ответить. На вопрос Ризванова слышала ли свидетель про благотворительный фонд "Ансар". Свидетель отметила, что есть большое количество благотворительных фондов, и запомнить каждый не представляется возможным. На вопрос Ризванова говорит что-то свидетелю слово "Худа медиа", свидетель отметила, что раньше в магазинах часто видела диски "Худа медиа".

По версии следствия, обвиняемые собирали деньги на счета благотворительных фондов "Ансар", "Амана" и "Мухаджирун", а также на счета в платежных системах Qiwi, WebMoney и "Яндекс.Деньги".

Далее Ризванов спросил засекреченного свидетеля, предъявлял ли следователь в ходе допроса свидетелю фотографии людей для опознания. Свидетель отказалась отвечать.

Ризванов спросил, знает ли свидетель человека по имени Абдулла Макаев, на что свидетель также отказался отвечать. На вопрос Ризванова, знает ли свидетель женщину по имени Раисат Саадуллаева (одна из свидетельниц, – прим. "Кавказского узла"), свидетель также отказалась отвечать. В свою очередь Ризванов спросил у свидетеля, считает ли она, что Саадуллаева может ей угрожать, на что свидетель пояснила, что угрозы, поступавшие ей по телефону, были обезличены и поэтому, она опасается как за свою собственную жизнь, так и за жизнь своих близких людей. Ризванов спросил, знали ли угрожавшие ей по телефону люди личные данные свидетеля, на что она ответила, что звонившие знали ее личные данные. Ризванов спросил у свидетеля, в связи с каким уголовным делом поступали угрозы, на что свидетель пояснила, что угрозы поступали именно по данному уголовному делу.

Защитник Гаджиева указав на многочисленные отказы свидетеля отвечать на вопросы как прокурора, так и стороны защиты. Он также спросил свидетеля, что именно сам свидетель видел и что знает. "На все вопросы, заданные гособвинителем, вы не даете показаний и говорите не помните. У меня единственный вопрос: свидетелем чего вы тогда являетесь, что вы сами видели, что знаете? Хотя бы это вы можете пояснить?" – спросил адвокат.

Свидетель, отвечая на его вопрос, отметила, что все, что она знала и все, что она видела, она рассказала следователю. На вопрос адвоката, не может ли она рассказать свидетелем каких событий она является, свидетель отметила, что на данный момент она опасается провокационных вопросов со стороны адвокатов.

Другой защитник Гаджиева попросил пояснить свидетеля, сколько времени прошло с момента событий, очевидцем которых она являлась, до ее допроса следователем в качестве свидетеля. Свидетель ответила, что не помнит.

Защитник Тамбиева попросила свидетеля пояснить как она впервые оказалась на допросе у следователя. Свидетель пояснила, что не помнит обстоятельств.

Представитель стороны защитника попросила пояснить в какой стране происходили те события, о которых она в последствии рассказала следователю, на что свидетель сказала, что не будет отвечать на этот вопрос.

Прокурор пояснил, что в течение допроса в рамках судебного заседания свидетель многократно упоминала о поступающих в ее адрес угрозах, и поэтому свидетель опасается за свою жизнь и попросила огласить свои показания в рамках судебного заседания. После чего прокурор заявил ходатайство об оглашении показаний свидетеля.

Защита усомнилась в утверждениях секретного свидетеля

Как следует из показаний свидетеля Марины Ивановой, осенью 2013 года ее супруг сказал ей, что планирует выехать в Сирию для участия в боевых действиях. Во время разговора свидетелю стало ясно, что вместе с ее супругом в Сирию намерен поехать и ее двоюродный брат и примерно осенью 2013 года супруг свидетельницы вместе со своим двоюродным братом направился в Турцию. Согласно показаниям оглашаемым судом, в Турции муж свидетельницы находился непродолжительное время. После этого он направился в Сирию и примкнул к членам запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Супруг свидетельницы, по ее словам, имел возможность свободно передвигаться как на территории самой Сирии, так и на территории Турции. Как следует из показаний засекреченного свидетеля, она по приглашению своего мужа несколько раз приезжала в Турцию. К ее приезду супруг приезжал в Турцию, и они гостили на съёмной квартире. Согласно свидетельским показаниям, в 2015 году, когда свидетельница в последний раз посещала своего мужа в Турции, он познакомил ее с пятью молодыми людьми, которые со слов ее супруга, являлись "братьями по вере". Согласно свидетельским показаниям, супруг рассказал свидетельнице, что данные лица пришли к ним "сделать предложение". Согласно свидетельским показаниям, со слов мужа свидетельницы, один из пришедших предложил им "вступить в группировку, организованную Абу Умаром Саситлинским", чтобы помогать членам ИГ*.

Со слов свидетельницы Ивановой, она сказала своему супругу, что не желает участвовать в каких-либо формированиях. В момент разговора, один из присутствующих рассказал свидетельнице, что Исраилом Ахмеднабиевым в России и в Турции созданы благотворительные фонды, которые, по сути, созданы под видом осуществления помощи нуждающимся. Как следует из показаний свидетеля, присутствовавший рассказал, что Исраил Ахмеднабиев использует собранные этими фондами денежные средства для финансирования ИГ*. Этот же человек, согласно письменным показаниям Ивановой, сообщил ей, что сам тоже входит в группу доверенных лиц Ахмеднабиева, и с 2014 года занимается сбором денежных средств в благотворительные фонды Ахмеднабиева для последующей передачи финансовых средств боевикам ИГ*.

Этот человек также сообщил, что с момента знакомства с Исраилом Ахмеднабиевым он начал зарабатывать хорошие деньги чем, со слов свидетеля, "заинтриговал ее". Согласно показаниям свидетеля, ее деятельность должна была заключаться в перевозке в Турцию денежных средств, обналиченных в Дагестане из благотворительных фондов "Ансар", "Амана", "Мухаджирун". А также, со слов свидетеля, она должна была размещать в сети интернет информацию о том, что мусульмане из разных уголков мира нуждаются в материальной помощи.

Согласно показаниям свидетеля, зачитанным в зале суда, она спросила присутствующих и именно Мансура, кто с самого начала вел беседу, о том, с кем именно ей нужно контактировать, на что человек, который вел беседу, отметил, что ей нужно контактировать с представителем благотворительного фонда "Ансар". После того, Мансур дал ей номер мобильного телефона, чтобы свидетель по приезду в Дагестан связалась с одним из доверенных лиц Ахмеднабиева. На вопрос, что она должна делать по приезду в Махачкалу, если переданный ей номер мобильного телефона будет недоступен, один из присутствующих сказал свидетелю, что она должна посетить офис компании "Худа медиа", которая занимается вопросом рекламирования деятельности благотворительного фонда "Ансар". Свидетелю сказали, что связаться можно с представителями Абдулмумином и Абубакаром, "которые руководят работой "Худа медиа".

Далее свидетель в своих письменных показаниях пояснила, что в результате проведенной беседы, согласилась заниматься этой деятельностью под руководством Исраила Ахмеднабиева, так как на тот момент она нуждалась в деньгах.

Согласно свидетельским показаниям, прибыв в Махачкалу, Иванова не связалась с теми людьми, с которыми она должна была связаться, так как передумала работать в рамках группы Ахмеднабиева, осознав, что ее деятельность будет незаконной и будет способствовать финансированию террористов. Согласно свидетельским показаниям с того момента свидетель также прекратила общение со своим мужем тоже.

После оглашения судом свидетельских показаний, суд поинтересовался у свидетеля, давала ли она такие показания, на что свидетель отметила, что это ее показания.

Абубакар Ризванов поинтересовался у свидетеля, был ли ее муж женат на других женщинах в то время, когда он находился в браке с ней, на что свидетель ответила утвердительно. Ризванов поинтересовался, проживали ли они вместе с ним Турции либо проживали в Дагестане. Свидетель пояснила, что они проживали в Турции.

На вопросы Ризванова, знала ли свидетель других жен своего мужа и знала ли она их по именам, свидетель отметила, что знала имена, однако сейчас она их не помнит. На вопрос Ризванова, была ли среди них Раисат Саадуллаева, свидетель ответила, что нет такой жены у ее супруга не было.

Ризванов спросил свидетеля, проживал ли кто-либо с ними вместе, когда она находилась в Турции у супруга. Свидетель отметила, что во время проживания с супругом в Турции с ними вместе никто не проживал.

Ризванов обратил внимание, что в письменных показаниях свидетеля приводятся "анкетные данные" нескольких человек, включая год рождения каждого из упоминаемых. Ризванов спросил свидетеля, кто сообщил "полные анкетные данные" и поинтересовался у свидетеля, показывали ли эти люди ей какие-либо документы. Свидетель отметила, что документы они не показывали, и она рассказала следователю то, что рассказывал ей муж. Ризванов снова обратил внимание свидетеля, что в ее письменных показаниях помимо фамилии, имени и отчества каждого упоминаемого приводятся также их даты рождения, с учетом, что у свидетеля, со слов Ризванова, "неважная память". Свидетель ответила, что ей эти данные сообщал муж.

Ризванов спросил у свидетельницы, сообщала ли она до допросе следователя о преступной деятельности лиц, упоминаемых ею в письменных показаниях, на что свидетель отметила, что не сообщала. На вопрос Ризванова, встречалась ли свидетель лично с Ахмеднабиевым, она ответила, что не встречалась.

Ризванов спросил свидетеля, имеется ли у нее судимость, однако, суд снял вопрос Ризванова, мотивировав это тем, что вопрос направлен на рассекречивание свидетеля.

На вопрос Ризванова, может ли свидетель описать как именно выглядел ее муж, свидетель отказалась отвечать, а этот вопрос. Сторона обвинения обратила внимание суда, на то, что упоминаемые в свидетельских показаниях лица до сих пор остаются в розыске, и свидетель не хочет отвечать на определенные вопросы, опасаясь за свою безопасность.

Защитник Гаджиева обратила внимание суда на то, что государственный обвинитель "подсказывает", и задала вопрос, откуда свидетель может знать, что тот или иной человек находится в розыске или нет.

Ризванов напомнил свидетелю, что согласно ее словам, пришедшие домой к ее мужу люди сообщили свидетелю, что нужно обналичивать денежные средства с банковских карт и перевозить эти денежные средства в Турцию. Ризванов спросил свидетеля, передавали ли упоминаемые номера карт либо сами банковские карты. Свидетель пояснила, что никакие номера банковских карт, либо сами банковские карты ей не передавали, так как по приезду в Махачкалу, она сообщила, что передумала выполнять возложенные на нее функции. На вопрос Ризванова кому именно свидетель сообщила, что она передумала заниматься этой деятельностью, свидетель ответила: "Я для себя решила, что я передумала".

После допроса секретного свидетеля в рамках судебного заседания был допрошен следователь Надир Телевов, передал корреспондент "Кавказского узла".

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* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.