Военный из Кизилюрта погиб на Украине

08 июля 2022, 13:21

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Младший сержант Магомед Гамзаев погиб на Украине, сообщила администрация Кизилюрта. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 164 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Хабиб Джанаев из села Бурунтай стал 163-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Заместитель командира мотострелкового взвода, командир отделения воинской части, младший сержант Магомед Гамзаев погиб на Украине. Ему был 31 год, сообщила администрация Кизилюрта.

После окончания гимназии №1 и прохождения срочной службы в Амурской области Гамзаев заключил контракт. Он погиб 7 мая. У Гамзаева остались жена и новорожденный сын, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 7 июля.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 164 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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