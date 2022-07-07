Хабиб Джанаев. Фото https://t.me/golosdagestana05/4320

07 июля 2022, 19:16

Уроженец Дагестана погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сержант Хабиб Джанаев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Казбековского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 163 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что сержант Себзали Ферзалиев стал 162-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сержант Хабиб Джанаев из села Бурунтай погиб на Украине, его отцу и сыну передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Казбековского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 163 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Власти Чегемского района сообщили о гибели земляка на Украине", "Кадыров назвал численность новых чеченских батальонов", "Погибший на Украине военный похоронен в Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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