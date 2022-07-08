Республики Северного Кавказа вошли вошли в число регионов с наименьшим потреблением антидепрессантов

08 июля 2022, 05:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чечня, Дагестан и Ингушетия вошли в топ-10 регионов России, где за шесть месяцев текущего года жители потребили наименьшее количество антидепрессантов.

Согласно исследованию Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы цифровой маркировки "Честный знак", Дагестан, Ингушетия и Чечня входят в топ регионов России, где по итогам января-июня 2022 года антидепрессанты покупали реже всего.

В Чечне на 10 тысяч человек за этот период пришлось 90 пачек. Меньше этого антидепрессантов принимали в Республике Тыва – 59 пачек, говорится в исследовании ЦРПТ, опубликованном на сайте организации 7 июля.

Что касается Дагестана, то за январь-июнь на 10 тысяч человек в республике пришлось 228 упаковок антидепрессантов, а в Ингушетии – 212 упаковок.

"Кавказский узел" также писал, что 3 июня сразу два региона Южного федерального округа вошли в топ-5 российского рейтинга по неравенству доходов людей, при этом Ингушетия тогда заняла последнее место среди регионов страны.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.