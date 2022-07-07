Спасатель аквапарка в Волжском переведен под домашний арест

07 июля 2022, 13:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд смягчил меру пресечения по делу о гибели ребенка в аквапарке 19-летнему спасателю Алексею Захарову, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов. Второго спасателя суд оставил под стражей, проинформировал его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", два спасателя и оператор наблюдения аквапарка в Волжском были заключены под стражу после гибели мальчика в бассейне, где ранее утонул 13-летний подросток из Астрахани. Следствие предположило, что спасатели не имели нужных навыков и образования, а оператор наблюдения отвлекся на мобильный телефон.

Волгоградский областной суд удовлетворил сегодня апелляцию защиты на решение об аресте одного из спасателей аквапарка, 19-летнего Алексея Захарова (СМИ Волгоградской области со ссылкой на адвоката называют Захарова Михаилом. — Прим. "Кавказского узла"), который подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели человека. Адвокат в жалобе указал на отсутствие доказательств причастности Захарова к преступлению. Также отметил, что в постановлении не имеется конкретных данных, подтверждающих, что его подзащитный может скрыться или угрожать потерпевшему или свидетелям, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Суд пришел к выводу, что при вынесении решения об аресте не было приведено убедительных доводов о том, что применения другой меры пресечения невозможно. Также он учел, что Захаров ранее не судим, прописан и живет в Волгоградской области, и его характеризуют положительно. Суд изменил в отношении Захарова меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест до 26 августа, говорится в Telegram-канале пресс-службы.

4 июля состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на арест второго спасателя — 21-летнего Данила Галайды, суд оставил его под стражей, сообщил адвокат Николай Шаповалов.

"Мы с решением не согласны. Будем обжаловать его в Четвертом кассационном суде. Даже если допустить, что мой подзащитный виноват, мера пресечения на стадии предварительного следствия не соответствует тяжести совершенного им деяния", — привело сегодня его слова издание V1.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.