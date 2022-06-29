Три сотрудника аквапарка арестованы по делу о гибели ребенка в Волжском

29 июня 2022, 19:55

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Два спасателя и оператор наблюдения аквапарка в Волжском заключены под стражу после гибели мальчика в бассейне.

Как писал "Кавказский узел", задержаны двое работников аквапарка Волжского, где ранее утонул 13-летний подросток из Астрахани. Следствие предположило, что они исполняли свои обязанности спасателей, не имея нужных навыков и образования.

Волжский горсуд арестовал сегодня на два месяца оператора аквапарка по делу о гибели ребенка. Оператор, который должен был непрерывно просматривать камеры наблюдения, в том числе в закрытой зоне аквапарка, отвлекся на мобильный телефон и увидел мальчика, когда тот уже утонул, сообщила сегодня пресс-служба суда на своем сайте.

Суд поместил подозреваемого под арест до 29 августа, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в своем Telegram-канале.

Под стражу также помещены два спасателя аквапарка, проинформировало сегодня управление Следкома России по Волгоградской области. Исполнительный директор аквапарка, который должен был организовать работу спасателей и оператора, также был задержан, но в отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, говорится в Telegram-канале ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 2 августа 2021 года семье из Астрахани с 14-летним сыном-аутистом было отказано в посещении одного из аквапарков в Волжском. Мать подростка тогда рассказала, что "у сына начались аутичные стимуляции руками", что стало причиной недопуска. После ее жалобы прокуратура начала проверку. Руководство аквапарка заявило о готовности компенсировать моральный вред семье и объяснило свой запрет на посещение аквапарка заботой о других отдыхающих детях. 20 августа 2021 года стало известно, что против директора аквапарка было заведено дело о нарушении прав потребителей.

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