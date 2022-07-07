Моноэтничность стала особенностью новых чеченских батальонов

07 июля 2022, 14:12

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Требование о наборе в новые батальоны только из жителей Чечни может привести к созданию моноэтнических военных частей, другие республики Северного Кавказа захотят подхватить этот тренд, заявил политолог Алексей Малашенко. Учебные центры в Чечне будут организованы на основе военных баз, которые созданы после российско-чеченской войны, указал военный эксперт Александр Перенджиев.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре военных батальона — "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". Два батальона, "Восток-Ахмат" и "Запад-Ахмат", уже укомплектованы, сообщило 28 июня агентство "Чечня сегодня". Создание батальонов, которые войдут в состав Минобороны России, позволит создать 1800 рабочих мест в Чечне, привело сегодня слова Кадырова ИА "Грозный-информ".

Пятиэтажная коробка, в которой ведутся отделочные работы, станет местом размещения новых чеченских батальонов, зданиям на территории военного городка требуется капитальный ремонт, сообщила 5 июля ЧГТРК "Грозный". Между тем ИА "Грозный-информ" проинформировало о начале набора в батальоны "Север-Ахмат" и "Юг-Ахмат", утверждая, что для военнослужащих уже созданы все условия.

Вероятно, батальоны, формируемые в Чечне, будут моноэтничными, предположил главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. При этом он указал, что такое решение как минимум спорно. "Если тренд пойдет в направлении формирования воинских частей по этническому признаку — это будет несолидно для России. А если будут отдельные ингушские или дагестанские батальоны? Что будет после окончания спецоперации? Их расформируют? Вряд ли", — считает он.

В данном случае необходимость создания национальных подразделений вызвана только военной операцией на Украине, указал профессор. По его мнению, эти батальоны, несмотря на подчинение Минобороны, будут восприниматься как "армия Кадырова". "Можно говорить, что они будут выполнять задачи от Минобороны. Но что будет на самом деле в перспективе, не понятно", — отметил Малашенко.

По данным переписи 2010 года, в республике проживали 1 268 989 человек, из них 1 206551 чеченец (95,1% от общего населения республики), 24 382 русских (1,9%) 4864 аварца (0,39%), 1656 табасаранцев (0,13%), 1484 турка (0,12%) и 1261 лезгин (0,1%). Доля остальных национальностей составляет менее 0,1%, следует из данных, опубликованных на сайте Чеченстата.

Военный эксперт Александр Перенджиев отметил уникальность ситуации с формированием батальонов в Чечне, так как учебные центры в Чечне организованы на основе военных баз, которые созданы после российско-чеченской войны. "Инструкторами там выступают, в том числе люди с боевым опытом именно в городских условиях. Видимо, там есть условия, чтобы сносно обучить людей в довольно короткие сроки", — пояснил он.

По мнению Перенджиева, формирующиеся батальоны вряд ли будут моноэтничными. "Туда съезжаются люди из разных мест, в том числе и из других северокавказских республик. Поэтому там будут участвовать не только чеченцы", — считает эксперт.

Первый за 22 года масштабный призыв новобранцев из Чечни прошел осенью 2014 года. В армию тогда были отправлены 500 новобранцев. С тех пор размер квоты не менялся при том, что общий призывной контингент в Чечне превышает 80 тысяч человек. Современная чеченская молодежь воспринимает российскую армию как шанс избежать участи безработных, получив право на службу в силовых структурах, разъяснили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

По призыву в батальоны набирать не будут, полагает он. "Срочников там не будет. Задача состоит в том, чтобы организовать подразделения, в которых будут не просто добровольцы, а обученные профессионалы, которые будут частью вооруженных сил. Тех, кто попадёт в батальоны, не только экипируют, но и обучат должным образом, чтобы они умели воевать", — подчеркнул Перенджиев.

По его словам, численность батальонов может варьироваться в зависимости от их специализации. "Мотострелковый батальон может иметь до 500 человек. Другие виды поменьше — 300. Думаю, что будут не только мотострелковые подразделения, но и не менее востребованные, чем пехотинцы, подразделения разведки, подразделения радиоэлектронной борьбы и так далее", — заключил Перенджиев.

Военный эксперт Александр Храмчихин предположил моноэтничность батальонов в случае, если они будут набираться исключительно из жителей Чечни. "Теоретически создание батальонов не привязано к тому, чтобы набрать людей одной национальности. Но фактически в Чечне живут в подавляющем большинстве чеченцы", — сказал он.

Формирование в Чечне подчиненных Минобороны подразделений говорит о том, что Рамзан Кадыров приобрел статус политика на федеральном уровне, заявил ранее Алексей Малашенко. Новые батальоны доверили формировать главе Чечни, поскольку в регионах очень сложно собирать людей для участия в спецоперации, а в республике такой опыт уже имеется, считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

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