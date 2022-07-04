Коллеги Гаджиева на пикете призвали прекратить преследование журналистов

04 июля 2022, 18:58

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Учредитель "Черновика" Магди Камалов на пикете в центре Махачкалы потребовал остановить преследование журналистов, а заместитель главного редактора газеты Магомед Магомедов призвал освободить Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, на которых также требуют остановить преследование журналистов и освободить политзаключенных. 20 июня заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов на пикете потребовал освободить Гаджиева из-под стражи и прекратить его уголовное преследование. Прохожие интересовались судьбой журналиста, а водители поддерживали пикетчика сигналами.

Журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Два одиночных пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошли сегодня в Махачкале. Учредитель "Черновика" Магди Камалов стоял с плакатом "Свободу журналистике", второй пикет провёл заместитель главного редактора газеты Магомед Магомедов. Он развернул плакат с изображением журналиста издания Абдулмумина Гаджиева, напомнив, что редакция требует прекратить уголовное дело в отношении коллеги и освободить его, сообщил сегодня "Черновик".

Ни следствие, ни суд за время пребывания Гаджиева под стражей не смогли доказать обоснованность обвинений в его адрес, заявил Магомед Магомедов. Оба пикета продлились час, пишет издание "Кавказ. Реалии"*.

16 июня Южный окружной военный суд на очередном заседании удовлетворил ходатайство защиты Абдулмумина Гаджиева, обвиненного в финансировании терроризма, о проведении комплексной экспертизы статей журналиста, однако отказал в привлечении московских экспертов. В обвинительном заключении утверждается, что своими статьями в газете "Черновик" Абдулмумин Гаджиев "распространял среди населения идеи необходимости отделения республик" Северного Кавказа "и установления на этой территории норм шариатского правления", сообщал ранее его адвокат Арсен Шабанов. На самом деле практически все публикации Гаджиева посвящены тому, что мусульманам нужно самообразовываться, глубже постигать вопросы, связанные с экономикой, семейными отношениями, с правилами поведения в обществе, отметил Шабанов.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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