Акция сторонников евроинтеграции перед зданием правительства в Тбилиси. Фото Shame Movement/FB*

04 июля 2022, 13:43

Участники акции в Тбилиси сорвали заседание правительства

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Акция сторонников евроинтеграции перед зданием правительства продолжалась несколько часов, активисты шумели и свистели, чтобы привлечь внимание премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Участники акции разошлись лишь после того, как стало известно, что заседание правительства не состоялось.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции регулярно проводят акции протеста в Грузии. Так 20 июня движение "Позор" провело в Тбилиси акцию под лозунгом: "Домой, в Европу", в которой приняли участие около 120 тысяч человек. 24 июня в акции "Домой, в Европу" в Тбилиси приняло участие не менее 60 тысяч человек. Они потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и сформировать правительство национального согласия. 3 июля в Тбилиси началась очередная акция протеста "Домой, в Европу". Участники акции провели на площади Республики минувшую ночь, которая прошла без инцидентов. С утра сторонники евроинтеграции собрались перед зданием правительства Грузии, и потребовали провести в стране ряд реформ.

17 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза. В числе шагов, которые должны предпринять власти Грузии, фон дел Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Оппозиционеры связали заявление главы Еврокомиссии с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Власти намеренно сделали так, чтобы Грузия не получила статус кандидата, предположил политолог Ника Читадзе.

У здания правительства Грузии завершилась протестная акция, которую проводили организаторы "Домой, в Европу". Участники акции сегодня с утра в течение нескольких часов выражали протест посредством шума, свиста и возгласов. По заявлению митингующих акции, их цель заключалась в том, чтобы премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили услышал голос народа на заседании правительства, сообщило сегодня издание "Грузия Online".

Активисты планировали шумом встретить членов кабмина перед сегодняшним заседанием правительства. Регулярно рабочая встреча проводится по понедельникам в полдень, однако сегодня этого не произошло по неизвестным причинам, сообщило издание "Новости Грузия". Один из организаторов акции Шота Дигмелашвили заявил об окончании акции, так как "сегодня заседание правительства не состоялось", - отмечается в публикации.

Участники акции обсудят, как продолжать протесты, заявил активист движения "Позор" Гига Макарашвили. По его словам, сегодня митинга не будет, проинформировало сегодня "Интерпрессньюс". "Чем больше людей будет шуметь, чем больше голосов услышит Иванишвили, тем быстрее он отправит в отставку Гарибашвили и его правительство", - привело агентство его слова. 

"Кавказский узел" также писал, что представители оппозиции связали  решение Совета Евросоюза пока не предоставлять Грузии, в отличие от Украины и Молдавии, статус кандидата в ЕС стало с курсом грузинской власти. Для ЕС важно выполнение Грузией всех пунктов рекомендаций, в том числе и требования о деолигархизации, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Семь неправительственных организаций Грузии представили поэтапный план для реализации 12 пунктов рекомендаций Евросоюза. В Грузии нужна реформа совета юстиции и создание агентства для борьбы с коррупцией, а часть комитетов парламента должна возглавить оппозиция, указано в плане.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители Тбилиси на митинге поддержали идею вступления Грузии в Евросоюз", "Европарламент потребовал ввести санкции против Бидзины Иванишвили", "Грузия заняла половинчатую позицию в преддверии новых санкций против России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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