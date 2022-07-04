Протестующие в Тбилиси провели ночь на центральной площади

04 июля 2022, 08:02

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Участники акции "Домой, в Европу" провели на площади Республики минувшую ночь, которая прошла без инцидентов. С утра сторонники евроинтеграции собрались перед зданием правительства Грузии, и потребовали провести в стране ряд реформ.

Как сообщал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции регулярно проводят акции протеста в Грузии. Так 20 июня движение "Позор" провело в Тбилиси акцию под лозунгом: "Домой, в Европу", в которой приняли участие около 120 тысяч человек. 24 июня в акции "Домой, в Европу" в Тбилиси приняло участие не менее 60 тысяч человек. Они потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и сформировать правительство национального согласия. 3 июля в Тбилиси началась очередная акция протеста "Домой, в Европу".

17 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза. В числе шагов, которые должны предпринять власти Грузии, фон дел Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Оппозиционеры связали заявление главы Еврокомиссии с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Власти намеренно сделали так, чтобы Грузия не получила статус кандидата, предположил политолог Ника Читадзе.

Участники акции протеста "Домой, в Европу" провели ночь на площади в Тбилиси. Сегодня утром они собрались около здания правительства Грузии, где начали акцию протеста на фоне заседания членов правительства.

"Мы считаем единственным путем отставку Гарибашвили и создание временного правительства национального согласия, которое обеспечит реализацию тех реформ, о которых просит нас Европа в ближайшие шесть месяцев. Я уверен, что мы добьемся этого борьбой", – привел сегодня на своем сайте слова одного из активистов телеканал "Рустави 2".

Сторонники евроинтеграции также заявили, что намерены дальше продолжать акцию протеста, сказано в сообщении.

Телеканал также опубликовал видеоролик, на кадрах которого показано здания правительства Грузии в Тбилиси, оно огорожена заграждениями, за которыми стоят силовики. Перед ограждениями стоят несколько групп активистов. Они стоят кружками и ведут между собой разговор. Обстановка на месте, судя по кадрам видео, в целом спокойная.

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