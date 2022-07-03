Отчет о ликвидации в Дагестане майнинг-фермы вызвал иронию в соцсети

03 июля 2022, 14:10

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Управление ФСБ по Дагестану отчиталось о ликвидации в селе Новое Гадари майнинг-фермы, ущерб от которой составил миллион рублей. Авторы комментариев к этой новости сочли избыточным обмундирование силовиков и призвали правоохранителей обратить внимание на более масштабные хищения в республике.

Как писал "Кавказский узел", энергокомпании и полиция Дагестана регулярно отчитываются о ликвидации нелегальных майнинг-ферм. Так, 20 июня мая "Россети - Северный Кавказ" заявили, что обнаружена нелегальная ферма для добычи криптовалюты, ущерб от хищения электричества оценен почти в 45 миллионов рублей.

В декабре 2021 года "Дагэнерго" сообщило, что Дагестан занял первое место на Северном Кавказе по числу выявленных майнинг-ферм, а объем хищений за первые 10 месяцев 2021 года (более 41 миллиона киловатт-часов) сопоставим с мощностью Гунибской ГЭС (57,6 миллиона киловатт-часов). Глава республики Сергей Меликов потребовал разобраться со случаями хищения электричества на фоне регулярных отключений света в населенных пунктах Дагестана.

Житель селения Муцалаул Хасавюртовского района Османов заподозрен в хищении электроэнергии на один миллион рублей для работы майнинг-фермы. По версии следствия, в декабре 2021 года Османов в селе Новое Гадари Кизилюртовского района, где он арендовал помещение, установил 84 аппарата для добычи криптовалюты, сообщил 2 июля "Черновик" в своем Telegram-канал со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Дагестану.

Издание в своем Telegram-канал, на который подписаны 16 981 человек, также опубликовало видео, на котором видно как несколько силовиков в полном снаряжении заходят в помещение, где стоит оборудование.

Публикация в Telegeram-канале набрала к 13.50 мск 14 комментариев. "Ваууу, какого важного преступника поймали аж сотрудники ФСБ", - указал ЯН. "Как будто на войну пришли) танк взяли бы собой ещё )))", - отметил АММ. "Все тут хором выступают за того, кто майнит. А ничего что он ворует это электричество? Или воровать это нормально? И нормально, что напряжение падает и у людей горят холодильники?... ведь мог бы заплатить и пусть занимается", - возразила Маргоша.

Аналогичное видео разместил и Instagram*-паблик Tut.Dagetsan, на который подписаны 1,7 миллиона человек. Запись набрала к 13.50 мск 66,4 тысячи просмотров и 101 комментарий. Большинство пользователей также оставили ироничные комментарии под видеозаписью.