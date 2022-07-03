03 июля 2022, 14:10
Отчет о ликвидации в Дагестане майнинг-фермы вызвал иронию в соцсети
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Управление ФСБ по Дагестану отчиталось о ликвидации в селе Новое Гадари майнинг-фермы, ущерб от которой составил миллион рублей. Авторы комментариев к этой новости сочли избыточным обмундирование силовиков и призвали правоохранителей обратить внимание на более масштабные хищения в республике.
Как писал "Кавказский узел", энергокомпании и полиция Дагестана регулярно отчитываются о ликвидации нелегальных майнинг-ферм. Так, 20 июня мая "Россети - Северный Кавказ" заявили, что обнаружена нелегальная ферма для добычи криптовалюты, ущерб от хищения электричества оценен почти в 45 миллионов рублей.
В декабре 2021 года "Дагэнерго" сообщило, что Дагестан занял первое место на Северном Кавказе по числу выявленных майнинг-ферм, а объем хищений за первые 10 месяцев 2021 года (более 41 миллиона киловатт-часов) сопоставим с мощностью Гунибской ГЭС (57,6 миллиона киловатт-часов). Глава республики Сергей Меликов потребовал разобраться со случаями хищения электричества на фоне регулярных отключений света в населенных пунктах Дагестана.
Житель селения Муцалаул Хасавюртовского района Османов заподозрен в хищении электроэнергии на один миллион рублей для работы майнинг-фермы. По версии следствия, в декабре 2021 года Османов в селе Новое Гадари Кизилюртовского района, где он арендовал помещение, установил 84 аппарата для добычи криптовалюты, сообщил 2 июля "Черновик" в своем Telegram-канал со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Дагестану.
Издание в своем Telegram-канал, на который подписаны 16 981 человек, также опубликовало видео, на котором видно как несколько силовиков в полном снаряжении заходят в помещение, где стоит оборудование.
Публикация в Telegeram-канале набрала к 13.50 мск 14 комментариев. "Ваууу, какого важного преступника поймали аж сотрудники ФСБ", - указал ЯН. "Как будто на войну пришли) танк взяли бы собой ещё )))", - отметил АММ. "Все тут хором выступают за того, кто майнит. А ничего что он ворует это электричество? Или воровать это нормально? И нормально, что напряжение падает и у людей горят холодильники?... ведь мог бы заплатить и пусть занимается", - возразила Маргоша.
Аналогичное видео разместил и Instagram*-паблик Tut.Dagetsan, на который подписаны 1,7 миллиона человек. Запись набрала к 13.50 мск 66,4 тысячи просмотров и 101 комментарий. Большинство пользователей также оставили ироничные комментарии под видеозаписью.
На важность поиска майнеров указал alligator63_55. "Вот из-за таких майнеров страдают обычные люди, напряжение в сети падает до 150 вольт, и плюс постоянно горят трансформаторы, я уже молчу про видеокарты, которые поднялись в цене благодаря майнерам. Все время отключают свет. Но проблема и в изношенном оборудовании. Побольше бы таких видео", - написал он
Майнинг (англ. mining - добыча) - процесс записи действий (транзакций) с криптовалютой в блокчейн (цепочку блоков информации) и внесение в общедоступную базу данных по всем операциям с этой валютой. Майнинговая ферма (майнер) - комплект оборудования с программным обеспечением для майнинга, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".
Напомним, жители разных районов Дагестана периодически жалуются на отключения электроэнергии и аварии в сетях. В частности, 18 января жители Левашинского района потребовали от властей обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в жилые дома. Проблемы со светом в населённых пунктах связаны с изношенностью электросетей и ростом количества майнинг-ферм, заявили в администрации района.
При этом о рейдах по поиску майнинговых ферм полиция Дагестана отчитывалась и до распоряжения Сергея Меликова. Так, 30 ноября 2021 года МВД сообщило, что полицейские закрыли в селе Ботлих майнинговую ферму, ущерб от работы которой составил около 600 тысяч рублей. На следующий день силовики отчитались о ликвидации второй майнинг-фермы в Ботлихе, там ущерб оценен в 257 тысяч рублей.
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Автор: "Кавказский узел"