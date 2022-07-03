Следователи заинтересовались информацией об истязании ребенка в Волгоградской области

03 июля 2022, 10:27

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Подготовлено ходатайство в прокуратуру о передаче материалов проверки информации о регулярных избиениях восьмилетней девочки из Палласовского района Волгоградской области, сообщили следователи.

По данным следователей, 29 июня жители Палласовского района рассказали правоохранителям о восьмилетней девочке, на теле которой они заметили множество травм.

По предварительным данным, телесные повреждения ребёнку были причинены родителями, заявило 2 июня Следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области.

Следователи подготовили ходатайство к прокурору об изъятии материалов доследственной проверки из полиции и передаче их в Палласовский межрайонный следственный отдел для оценки, в том числе по статье об истязании (статья 117 УК РФ), говорится в сообщении.

Сельчане рассказали, что ребенок живет с мачехой и отцом, девочку регулярно избивают. "Мачеха ее никуда не пускала, ни с кем она не играла [...] она ее не первый раз так избивала. И не только она, и отец ее бил", - привело слова местной жительницы V1.RU.

Женщина рассказала, что у ребенка умерли мать и сестра и она осталась с отцом.

Девочка уже изъята из семьи, сообщил сотрудник Главного управления МВД по Волгоградской области. По его словам, 29 июня местные жители обратились к участковому. "Участковый совместно с сотрудниками ПДН изъяли девочку из семьи и передали медработникам Палласовской ЦРБ", - пояснил полицейский. Он также заверил, что жизни ребенка ничего не угрожает.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле житель Волгоградской области был обвинен в систематических издевательствах над 11-летним сыном.

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