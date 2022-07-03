Житель Ейского района оштрафован за дискредитацию армии

03 июля 2022, 03:25

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Ейский городской суд Краснодарского края оштрафовал на 35 тысяч рублей местного жителя Андрея Титова за дискредитацию Вооруженных сил России.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня суд в Ростове-на-Дону назначил 30 тысяч рублей штрафа активистке Наталье Бондаревой, признав ее виновной в дискредитации Вооруженных сил России после пацифистского пикета.

По версии полиции и суда Андрей Титов разместил на странице в "ВКонтакте" пацифистские публикации. Их нашли сотрудники отдела Центра по противодействию экстремизму МВД в городе Тихорецке. Титов в суде признал вину и пояснил, что является уроженцем Мариуполя, там проживают его родственники.

Суд признал Титова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП России и назначил наказание в виде административного штрафа в размере тридцати пяти тысяч рублей.

"Когда началась специальная операция, был сильно взволнован, переживал за своих родственников, один из них погиб. Был расстроен и поэтому разместил указанную информацию, в настоящее время понял, что был не прав, все фотофайлы удалил и очистил страницу", - говорится в решении по делу, опубликованном 2 июля на сайте Ейского городского суда.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Информацию о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.