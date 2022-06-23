Волгоградский активист сообщил об угрозах и давлении

23 июня 2022, 04:20

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Неизвестные оставили надпись с угрозами на двери квартиры пацифиста Сергея Медведева в Волгограде, а силовики опросили его соседей.

Антивоенный активист Сергей Медведев заявил об угрозах и давлении на него.

По словам активиста, на двери его квартиры появилась надпись «Смерть предателям. Zа!!! Мир». Угрозы он также получил на почту, причем автор письма представился силовиком, сообщил со ссылкой на Медведева правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Медведев рассказал, что к соседям приходили из полиции и расспрашивали о нем.

"Кавказский узел" также писал, что в Волгоградской области активисты часто подвергаются преследованию по статье о дискредитации армии. Так, 22 июня стало известно, что суд в Волгоградской области оштрафовал на 30 тысяч Алексея Мартыненко, признав его виновным в дискредитации вооруженных сил России за фото и пост в соцсети.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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* включено Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.