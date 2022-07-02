Дорога в грузинское село заблокирована после оползней

02 июля 2022, 15:13

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Единственная дорога, ведущая к высокогорному грузинскому селу Омало в районе Тушети, перекрыта после схода оползней.

Закрыты для движения транспорта два участка дороги Пшавели – Абано – Омало. К сходу оползней привели проливные дожди. Закрыты участки трассы с 1 по 16 километры и с 60 по 72 километры, проинформировал сегодня на своем сайте департамент автодорог Грузии.

Указанная дорога находится в высокогорном районе Тушети и ведет в село Омало, расположенное на территории Национального парка Тушети. Она является единственной, соединяющей село с главным городом Кахетии – Телави. Общая длина дороги, которая открыта только с мая по октябрь, а в остальные шесть месяцев считается непроходимой, составляет 72 километра, пишет Тravelgeorgia.ru.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", село Омало находится примерно в восьми километрах от границы с Дагестаном.

"Кавказский узел" также писал, что 30 июня высокогорное село Шатили на северо-востоке Грузии оказалось заблокировано после того, как департамент автодорог страны запретил движение по автодороге Жинвали – Барисахо – Шатили из-за схода оползней.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Телави умеренный дождь при температуре +25 градусов, скорость ветра составляет 14 метров в секунду. В ночь на 3 июля похолодает до +20 градусов, прогнозируется слабый дождь. Скорость ветра понизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

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