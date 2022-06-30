Высокогорное село в Грузии заблокировано из-за оползней

30 июня 2022, 09:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за схода двух оползней запрещено движение по единственной дороге, ведущей к высокогорному грузинскому селу Шатили.

Село Шатили оказалось заблокировано после того, как департамент автодорог Грузии запретил движение по автодороге Жинвали - Барисахо - Шатили.

На 20-м и 22-м километрах трассы сошли оползни, из-за чего движение машин на этих участках прекращено. Кроме того, на 77-м километре трассы обрушился скальный массив. После этого на участке дороги с 70-го по 106-й километры также было запрещено движение всех видов автотранспорта, сообщило сегодня ведомство на своем сайте.

Село Шатили находится в регионе Мцхета-Мтианети (Восточная Грузия), к нему ведет автодорога Жинвали - Барисахо - Шатили, которая считается в Грузии одной из самых опасных. Зимой село Шатили, которое находится на высоте 1450 метров над уровнем моря, отрезано от внешнего мира, передал 5 октября 2021 года информационный портал "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" также писал, что 24 сентября 2021 года грузинское высокогорное село Омало тоже оказалось заблокировано после схода оползня на дорогу.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.