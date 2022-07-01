Избиение оператора "Пирвели" вскрыло проблему давления на прессу в Аджарии

01 июля 2022, 12:15

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Оператор телекомпании "Пирвели" Мурман Зоидзе продолжает работать в обычном режиме. Но после нападения на него аджарские журналисты проявляют повышенную осторожность, так как местной прессе приходится освещать ряд резонансных сюжетов, и ее работники часто сталкиваются с агрессией, в том числе со стороны чиновников, рассказали коллеги Зоидзе.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 июня при нападении на съемочную группу оппозиционной телекомпании "Пирвели" в Батуми во время включения прямого эфира был избит оператор Мурман Зоидзе. Нападавшие заявили, что им не нравится редакционная политика телекомпании. Мать оператора из-за нападения не него попала в больницу. 22 июня стало известно о задержании двоих подозреваемых по делу о нападении на Зоидзе.

Оператор компании "Пирвели" Мурман Зоидзе продолжает свою профессиональную деятельность, рассказала его коллега журналистка Нато Гогелия. "Мурман работает в обычном режиме. По крайней мере, он не жалуется на боли от полученных травм и не говорил, что обращался к врачу", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналистки, в день нападения Гогелия и Зоидзе готовили репортаж о предстоящих митингах за европейское будущее Грузии. К ним внезапно подошли неизвестные и затеяли конфликт. После этого было заведено уголовное дело.

21 июня были задержаны двое подозреваемых в нападении на Мурмана Зоидзе. Однако во время предварительного судебного заседания 24 июня их отпустили под залог. "Мурман сам написал заявление, в котором указал, что он не против того, чтобы эти люди находились на свободе на время следствия", – пояснила Ната Гогелия.

В Аджарии помимо сюжетов на политические темы есть еще много актуальных сюжетов – социальные, о благоустройстве, о незаконной застройке. И все они достаточно конфликтные. "Очень много сюжетов, по каждому из них мы делаем каждый день выпуски", – сказала Гогелия.

Она также уточнила, что мать Мурмана Зоидзе, которая ранее была госпитализирована с сердечным приступом, находится в стабильном состоянии. "Ее жизни ничто не угрожает, но она до сих пор остается в больнице", – пояснила журналистка.

Правозащитник Малхаз Чкадуа уточнил, что после нападения на Мурмана Зоидзе было возбуждено уголовное дело по статье 154 УК Грузии "Воспрепятствование журналистской деятельности" (предусматривает до двух лет заключения, – прим. "Кавказского узла"). "Дело взяла на контроль инспекция по защите данных, так что в расследовании участвует не только МВД и прокуратура", – сообщил Чкадуа корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам силовики в Аджарии часто оказывают давление на задержанных. "25 июня один из участников митинга против правительства и за вхождение Грузии в ЕС был доставлен в отделение полиции в Батуми. Как говорит сам человек, там его оскорбляли, используя жаргонный лексикон и нецензурные выражения, а один из полицейских ударил его пластиковой бутылкой с водой только за то, что человек высказал свое мнение о Бидзине Иванишвили", – заявил правозащитник.

Редактор службы новостей телеканала "Пирвели" Нодар Меладзе подтвердил, что против нападавших на Мурмана Зоидзе заведено дело по статье 154 УК Грузии. "Да, действительно, на этот раз расследование направлено именно на то, чтобы пресечь преследование журналистов за осуществление профессиональной деятельности, и это очень важный прецедент", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Со стороны правоохранительных органов было ошибкой отпустить подозреваемых под залог, считает он. "У Мурмана свое мнение, но суд ведь должен лучше обывателя оценивать ситуацию. А наши журналисты и так подвержены дополнительным рискам. В субботу 25 июня было совершено нападение на нашу журналистку Нунуку Саджая, которая работала в Тбилиси: ее оскорбил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе за вопрос, где он был во время войны 2008 года, а после этого на Нунуку набросились [сторонники одной из политических партий] и попытались избить", – рассказал Меладзе.

Тот факт, что нападавших на Нунуку Саджая не арестовали, хотя журналисты опознали злоумышленников, дает повод беспокоиться за безопасность прочих журналистов, добавил он. "Следственное бюро ведет дело, они говорят, что в скором времени следствие будет окончено, но до сих пор никаких результатов нет. Нашу съемочную группу допросили, репортеры опознали злоумышленников, но мы не знаем, арестовали их или нет", – заявил Меладзе.

По его словам давление на журналистов в Аджарии достаточно часто проявляют чиновники, в том числе и высокопоставленные. И они этим самым задают тон поведения своим сторонникам.

"29 июня мы заметили, как группа полицейских вела тайное наблюдение и скрытую видеосъемку с акции студентов, которые давали пресс-конференцию по поводу намерения присоединиться к акции за отставку правительства 3 июля. То есть, контроль осуществляется даже над юными студентами, у которых только формируются политические взгляды", – подчеркнул журналист.

Напомним, что 11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым. Журналист был сильно избит 5 июля 2021 года во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Смерть Лашкаравы вызвала общественный резонанс, журналисты в Грузии потребовали отставки правительства. 19 июля 2021 года МВД Грузии заявило, что журналист мог скончаться от передозировки наркотиков, и рапортовало о задержании подозреваемого в продаже героина Лашкараве. Горсуд Тбилиси 4 апреля приговорил к пяти годам заключения каждого из пяти участников дела о смерти Лашкаравы. Подсудимые были признаны виновными.

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