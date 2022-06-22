Двое подозреваемых в избиении оператора "Пирвели" задержаны в Батуми

22 июня 2022, 05:48

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Напавших на оператора оппозиционного телеканала "Пирвели" Мурмана Зоидзе жителей Батуми удалось вычислить по записям камер видеонаблюдения.

Как писал "Кавказский узел", при нападении на съемочную группу оппозиционной телекомпании "Пирвели" в Батуми во время включения прямого эфира был избит оператор Мурман Зоидзе. Нападавшие заявили, что им не нравится редакционная политика телекомпании. Мать оператора из-за нападения не него попала в больницу.

В Батуми задержаны два человека за избиение оператора оппозиционного телеканала "Пирвели" Мурмана Зоидзе, сообщают "Новости-Грузия" со ссылкой на Специальную следственную службу.

Личности нападавших были установлены после изучения записей камер видеонаблюдения с места происшествия. Ими оказались двое 20-летних жителей Батуми. Следствие ведется по части 2 статьи 156 УК Грузии, которая предусматривает наказание за преследование человека в связи с его профессиональной деятельностью, пишет "Грузия-онлайн".

Напомним, что 11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым. Журналист был сильно избит 5 июля 2021 года во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Полиция начала расследование по статье о самоубийстве. Смерть Лашкаравы вызвала общественный резонанс, журналисты в Грузии потребовали отставки правительства. 19 июля 2021 года МВД Грузии заявило, что журналист мог скончаться от передозировки наркотиков, и рапортовало о задержании подозреваемого в продаже героина Лашкараве. Горсуд Тбилиси 4 апреля приговорил к пяти годам заключения каждого из пяти участников дела о нападении на Лексо Лашкараву, после которого он скончался. Подсудимые были признаны виновными в нападении на журналиста и попытке помешать его работе.

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