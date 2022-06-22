Обломки техники "Пирвели" Фото https://www.facebook.com/netgazeti

22 июня 2022, 05:48

Двое подозреваемых в избиении оператора "Пирвели" задержаны в Батуми

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Напавших на оператора оппозиционного телеканала "Пирвели" Мурмана Зоидзе жителей Батуми удалось вычислить по записям камер видеонаблюдения.

Как писал "Кавказский узел", при нападении на съемочную группу оппозиционной телекомпании "Пирвели" в Батуми во время включения прямого эфира был избит оператор Мурман Зоидзе. Нападавшие заявили, что им не нравится редакционная политика телекомпании. Мать оператора из-за нападения не него попала в больницу.

В Батуми задержаны два человека за избиение оператора оппозиционного телеканала "Пирвели" Мурмана Зоидзе, сообщают "Новости-Грузия" со ссылкой на Специальную следственную службу.

Личности нападавших были установлены после изучения записей камер видеонаблюдения с места происшествия. Ими оказались двое 20-летних жителей Батуми. Следствие ведется по части 2 статьи 156 УК Грузии, которая предусматривает наказание за преследование человека в связи с его профессиональной деятельностью, пишет "Грузия-онлайн".

Напомним, что 11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым. Журналист был сильно избит 5 июля 2021 года во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Полиция начала расследование по статье о самоубийстве. Смерть Лашкаравы вызвала общественный резонанс, журналисты в Грузии потребовали отставки правительства. 19 июля 2021 года МВД Грузии заявило, что журналист мог скончаться от передозировки наркотиков, и рапортовало о задержании подозреваемого в продаже героина Лашкараве. Горсуд Тбилиси 4 апреля приговорил к пяти годам заключения каждого из пяти участников дела о нападении на Лексо Лашкараву, после которого он скончался. Подсудимые были признаны виновными в нападении на журналиста и попытке помешать его работе.

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Примечание:

"Задержаны подозреваемые в избиении журналистов в Зугдиди", "Следствие потребовало ареста обвиняемого в нападении на журналистов "Формулы"", "ЮНЕСКО внесло Лексо Лашкараву в список убитых журналистов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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