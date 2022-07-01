Отчет о задержании экстремистов вызвал скепсис у волгоградских аналитиков

01 июля 2022, 10:40

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Четверо жителей Волгоградской области, задержанные силовиками по делу об экстремизме, являются сторонниками идеи о возрождении СССР. В регионе они ранее никак себя не проявляли, а их идеи не пользовались поддержкой, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июня ФСБ рапортовала о задержании в Волгоградской области нескольких местных жителей, которые, по версии следствия, создали экстремистскую организацию и обсуждали на собраниях подготовку к захвату власти.

По версии следствия, четверо жителей Волгоградской области организовали на территории региона экстремистское сообщество, основной целью которого было изменение конституционного строя России с применением оружия и легковоспламеняющихся смесей.

Центральный районный суд Волгограда в отношении троих задержанных избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 августа. В отношении четвертого избран домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

Журналисты ИА V1.ru продолжают собирать информацию по делу об аресте участников экстремистского сообщества в Волгоградской области, рассказал главный редактор издания Николай Смуров. Он отметил, что полноценной картины произошедшего пока нет.

"Однозначно утверждать, что они повстанцы-экстремисты или, наоборот, что они жертвы какой-то провокации, мы не можем, так как полноты данных для анализа пока нет. Сама организация [КОБРа] на вчерашний день не числится в [экстремистских] реестрах. В Москве и уральских регионах они проявили себя. В Волгограде же, по нашей информации, они ни в каком ключе ранее не проходили", – рассказал Смуров корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что журналистам V1.ru удалось пообщаться с московским руководителем КОБРы. "Но и у них, как мне кажется, нет полноты картины происходящего", – заметил Смуров.

Глава реготделения партии "Родина" Константин Глушенок рассказал, что знаком с арестованными "заочно" через своих однопартийцев. "У меня возникает впечатление, что это какая-то мелкая секта и эти люди, которых арестовали – они могут быть ментально нездоровыми. Как в детскую игру, в заговорщиков играли. У них риторика такая бравурная – была вполне экстремистская – за возрождение СССР, удостоверения какие-то с мечом и щитом. Союз меча и орала. Их надо показать специалистам в психиатрии, а потом уже привлекать к ответственности", – заявил Глушенок корреспонденту "Кавказского узла".

Волгоградский политолог Александр Сайгин сказал корреспонденту "Кавказского узла", что арестованные ранее себя в Волгоградской области не проявляли.

Схожее мнение высказал юрист Сергей Иващенко. "В соцсетях я натыкался на их страничку. Но не воспринимал размещаемую там информацию всерьез. О том, что реготделение было в нашей области, узнал из последних новостей. Если верить тому, что им вменяют следственные органы – вне всякого сомнения, преступно. Решение о необходимости проведения психиатрического освидетельствования арестованных будет принимать суд", – сказал Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей организации КОБРа. Телефоны и чаты в соцсетях и мессенджерах оказались недоступны.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.