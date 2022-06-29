ФСБ рапортовала о задержании экстремистов в Волгоградской области

29 июня 2022, 10:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько жителей Волгоградской области создали экстремистскую организацию и обсуждали на собраниях подготовку к захвату власти с применением оружия. Они задержаны, сообщили в ФСБ.

По версии следствия, несколько жителей Волгоградской области вели подготовку к захвату власти с применением оружия. Для чего создали экстремистскую организацию в регионе.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение пресс-службы управления ФСБ по Волгоградской области.

Подозреваемые задержаны, против них возбуждены уголовные дела по статье "организация экстремистского сообщества", добавили в ведомстве.

"Кавказский узел" также писал, что житель Волгограда Денис Сердюк 26 мая был арестован на два месяца по делу о поджоге местного военкомата, он обвиняется в хулиганстве и уничтожении чужого имущества.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.