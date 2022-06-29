Задержание подозреваемых жителей Волгоградской области . Кадр видео пресс-службы УФСБ https://www.youtube.com/watch?v=CU9nd40DhY0

29 июня 2022, 10:33

ФСБ рапортовала о задержании экстремистов в Волгоградской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько жителей Волгоградской области создали экстремистскую организацию и обсуждали на собраниях  подготовку к захвату власти с применением оружия. Они задержаны, сообщили в ФСБ.

По версии следствия, несколько жителей Волгоградской области вели подготовку к захвату власти с применением оружия. Для чего создали экстремистскую организацию в регионе.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение пресс-службы управления ФСБ по Волгоградской области.

Подозреваемые задержаны, против них возбуждены уголовные дела по статье "организация экстремистского сообщества", добавили в ведомстве.

"Кавказский узел" также писал, что житель Волгограда Денис Сердюк 26 мая был арестован на два месяца по делу о поджоге местного военкомата, он обвиняется в хулиганстве и уничтожении чужого имущества.

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Калача-на-Дону пожаловалась на отказ военкомата помогать с доставкой тела солдата", "Правоохранители обвинили волгоградского активиста в уклонении от альтернативной службы".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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