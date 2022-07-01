Родные убитого Абакара Капланова возмущены смягчением статьи обвиняемым

01 июля 2022, 00:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следствие переквалифицировало уголовное дело об убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова таким образом, что обвиняемые не получат наказание в полной мере, заявил брат убитого Арсен Капланов. Попытки потерпевших обжаловать это решение не дали результата.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава села Новокули Абакар Капланов был застрелен 6 февраля 2021 года в здании Советского райотдела полиции Махачкалы. В убийстве обвиняются два сотрудника Росгвардии - братья Салман и Сулейман Курбановы. Виновными себя они не признают, поскольку не могут вспомнить обстоятельства произошедшего, заявила защита. Срок заключения под стражей росгвардейцам неоднократно продлевался. 29 июня отец Абакара Капланова провел одиночный пикет с требованием наказать виновных в убийстве его сына.

Жители села Новокули ранее сообщили, что подозреваемые долгое время конфликтовали с Каплановым из-за земельного участка. На земельный спор как на возможную причину убийства указал и глава Дагестана Сергей Меликов. Один из росгвардейцев, доставленный 8 февраля 2021 года в здание Советского райсуда Махачкалы, перед тем как отправиться в СИЗО, проигнорировал заданный в коридоре вопрос о том, раскаивается ли он, следует из видео "Кавказского узла" "Дагестан: росгвардейцы арестованы после убийства в райотделе".

У следствия нет заинтересованности в том, чтобы виновные получили наказание в полной мере, считает брат убитого Арсен Капланов. По его словам, уголовное дело переквалифицировано на более мягкую статью: из части 2 пункта "ж" статьи 105 (убийство, совершенное группой лиц) в статью 107 (убийство, совершенное в состоянии аффекта) УК РФ.

"Психологическая экспертиза проводилась в начале расследования в Махачкале. Но здесь заключение не дали, так как посчитали, что для этого необходимо, чтобы они находились в стационаре. Тогда их направили в институт Сербского. Специалисты дали заключение, что оба брата совершили убийство в состоянии аффекта. Мы с этим не согласились", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Арсен Капланов.

Потерпевшая сторона обжаловала результаты этой экспертизы и получила в другом медучреждении рецензию с указанием упущений и ошибок выводов первой экспертизы.

"Обвиняемые все помнят, что происходило тогда во время убийства, как держали оружие, все это они рассказали в ходе следственного эксперимента. Кроме того, до убийства они следили за Абакаром. Мы добились проведения повторной экспертизы. Полученную нами рецензию на первую экспертизу также отдали следствию. Но повторную экспертизу заказали вновь институту Сербского, и в начале года, несмотря на наши доводы, уже другая комиссия также пришла к выводу о том, что преступление было совершено в состоянии аффекта", - отметил брат убитого.

Родственники добивались проведения еще одной экспертизы, но уже в другом медучреждении, но следственные органы отказали им, посчитав, что в этом нет необходимости, добавил он.

В настоящее время уголовное дело практически завершено, и в прокуратуру его планируют направить с квалификацией по 107-й статье УК РФ, уточнил Арсен Капланов.

"Если прокуратура одобрит это, то их будут судить по более мягкой статье, а не за умышленное убийство, и они смогут выйти на свободу", - пояснил он.

Потерпевшая сторона не намерена примиряться с такой позицией, так как считает, что обвиняемые не раскаиваются за совершенное преступление.

"Спустя два-три месяца через наших общих знакомых с нами пытались примириться, но мы это отвергли, так как не видели раскаяния. В своих показаниях братья не жалеют о том, что совершили. А только сожалеют, что все это произошло в отделе полиции, и таким образом они подставили сотрудников полиции. Они дают показания, что состояние аффекта было вызвано противозаконными действиями Абакара. Хотя ничего подобного со стороны брата не было. Да, между ними шесть-семь лет назад был конфликт, но после этого они помирились, ударили по рукам. И к земельному участку Абакар никакого отношения не имел и не мог никак препятствовать тому, чтобы они получили тот участок", - говорит Арсен Капланов.

По его мнению, следствие верит словам обвиняемых, но никто не проверяет их правдивость.

В ходе последнего судебного заседания по мере пресечения в апреле срок содержания под стражей братьям Салману и Сулейману Курбановым был продлен до 3 августа, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Верховном суде республики. На момент рассмотрения ходатайства о продлении ареста дело еще расследовалось по статье 105 УК РФ.

В республиканском следственном управлении Следкома России корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что расследовании уголовного дела находится на стадии завершения.

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