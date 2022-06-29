Отец Капланова на пикете в Махачкале потребовал наказать убийц сына

29 июня 2022, 12:21

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Юсуп Капланов вышел сегодня на одиночный пикет с требованием наказать виновных в убийстве его сына, бывшего главы села Новокули Абакара Капланова. Капланов обратился к главе Дагестана с просьбой восстановить справедливость и привлечь к ответственности следователей, которые затягивают расследование.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава села Новокули Абакар Капланов был застрелен 6 февраля 2021 года в здании Советского райотдела полиции Махачкалы. В убийстве обвиняются два сотрудника Росгвардии - братья Салман и Сулейман Курбановы. Виновными себя они не признают, поскольку не могут вспомнить обстоятельства произошедшего, заявила защита. Срок заключения под стражей росгвардейцам неоднократно продлевался.

Жители села Новокули ранее сообщили, что подозреваемые долгое время конфликтовали с Каплановым из-за земельного участка. На земельный спор как на возможную причину убийства указал и глава Дагестана Сергей Меликов. Один из росгвардейцев, доставленный 8 февраля 2021 года в здание Советского райсуда Махачкалы, перед тем как отправиться в СИЗО, проигнорировал заданный в коридоре вопрос о том, раскаивается ли он, следует из видео "Кавказского узла" "Дагестан: росгвардейцы арестованы после убийства в райотделе".

Отец убитого бывшего главы села Новокули Новолакского района Дагестана, бойца смешанных единоборств MMA 34-летнего Абакара Капланова вышел сегодня на одиночный пикет перед офисом главы Дагестана, сообщило издание "Черновик" в своем Telegram-канале.

Юсуп Капланов стоял с плакатом с портретом сына. На плакате он указал, что у него нет "доверия следователям". По его мнению, правоохранительные органы покрывают силовиков, подозреваемых в убийстве его сына, у которого остались пять детей. Капланов попросил главу Дагестана"восстановить справедливость" наказать виновных в смерти сына и привлечь к ответственности следователей, которые затягивают следствие, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале.

"Никакого наказания нету. Уже полтора года как его убили. Никакой реакции нету", - заявил Капланов в видео, опубликованном в Telegram-канале "Что там у дагестанцев?".

После убийства Капланова несколько сотен человек, в том числе его родственники и знакомые, пришли к зданию Советского РОВД Махачкалы, а затем направились к местному моргу, куда было доставлено тело Капланова. Пользователи Instagram обвинили силовиков в том, что те не могут навести порядок в своих ведомствах.

Опрошенные ранее "Кавказским узлом" дагестанские журналисты рассказали, что земельный конфликт, который, предположительно, стал поводом для убийства Капланова, длился много лет. Конфликт не решался из-за отсутствия доверия к судебной и правоохранительной системам, предположил главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагидов. "В государственных институтах люди не видят справедливости, к ним нет доверия, и поэтому они творят самосуд", - сказал он.

Убийство Капланова не было преднамеренным, указал главред газеты "Молодежь Дагестана" Рамазан Раджабов. "Возможно, изначально спор возник именно из-за земли, но дальше все перешло во что-то более личное и принципиальное, да и убийство в отделе полиции не выглядит запланированным", - сказал он "Кавказскому узлу".

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