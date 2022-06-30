30 июня 2022, 17:44

Уроженец Баксана погиб на Украине

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Старший лейтенант Рамазан Каншоев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Баксана. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 21 уроженца Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что с начала военной операции на Украине власти Кабардино-Балкарии подтвердили гибель 20 уроженцев республики.

Старший лейтенант Рамазан Каншоев погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Баксана на своем сайте. Информация о возрасте, семейном положении погибшего, роде войск, где он служил, в сообщении не указана.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 21 уроженца Кабардино-Балкарии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Власти двух районов Дагестана сообщили о гибели земляков на Украине", "Мэр Кизилюрта сообщил о гибели на Украине своего племянника", "Кадыров отчитался о создании батальона "Запад-Ахмат"".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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