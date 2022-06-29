Джансух Адлейба прекратил голодовку в Сухуме

29 июня 2022, 07:27

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Активист Джансух Адлейба спустя 17 дней акции протеста прекратил голодовку на площади Сухума после того, как в администрации президента пообещали, что в течение двух недель в Абхазии будут снижены цены на топливо.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 июня стало известно, что активист Джансух Адлейба объявил голодовку на площади в Сухуме, требуя от правительства снизить цены на автомобильное топливо. Также он организовал сбор подписей в поддержку своих требований. 27 июня Адлейба пригласил жителей Абхазии собраться 28 июня на митинг и потребовал встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией, но после встречи с ним активист продолжил голодовку.

По словам Джансуха Адлейбы, сотрудники администрации президента Абхазии сообщили ему, что в течение двух недель цены на топливо буду снижены. Активист заявил, что после этого он прекратил голодовку, информировало минувшей ночью ИА "Апсадгьыл-инфо".

Адлейба спросил у собравшихся на площади в Сухуме жителей Абхазии, нужно ли ему прекратить голодовку, на что собравшиеся ответили, что голодовку прекратить нужно, но требования о снижении цен на топливо для машин должны остаться в силе, передал минувшей ночью Telegram-канал "Республика".

Напомним, утром 28 июня президент Абхазии Аслан Бжания встретился на площади Свободы с Джансухом Адлейба, который 17-й день проводил голодовку. Бжания выразил обеспокоенность состоянием здоровья Адлейбы, поинтересовался, посещают ли голодающего врачи. Глава государства призвал активиста прекратить голодовку, подчеркнул, что готов к диалогу по проблеме повышения цен на топливо.

Вечером к собравшимся на площади Свободы пришел руководитель администрации президента Алхас Квициниа. Он призвал участников акции протеста обсудить их требования не на площади, а в администрации президента.

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