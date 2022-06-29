Джансух Адлейба объявляет о начале голодовки. Кадр видео с YouTube-канала David Zhvania https://www.youtube.com/watch?v=yxWkDNhiq7k

29 июня 2022, 07:27

Джансух Адлейба прекратил голодовку в Сухуме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активист Джансух Адлейба спустя 17 дней акции протеста прекратил голодовку на площади Сухума после того, как в администрации президента пообещали, что в течение двух недель в Абхазии будут снижены цены на топливо.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 июня стало известно, что активист Джансух Адлейба объявил голодовку на площади в Сухуме, требуя от правительства снизить цены на автомобильное топливо. Также он организовал сбор подписей в поддержку своих требований. 27 июня Адлейба пригласил жителей Абхазии собраться 28 июня на митинг и потребовал встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией, но после встречи с ним активист продолжил голодовку.

По словам Джансуха Адлейбы, сотрудники администрации президента Абхазии сообщили ему, что в течение двух недель цены на топливо буду снижены. Активист заявил, что после этого он прекратил голодовку, информировало минувшей ночью ИА "Апсадгьыл-инфо".

Адлейба спросил у собравшихся на площади в Сухуме жителей Абхазии, нужно ли ему прекратить голодовку, на что собравшиеся ответили, что голодовку прекратить нужно, но требования о снижении цен на топливо для машин должны остаться в силе, передал минувшей ночью Telegram-канал "Республика".

Напомним, утром 28 июня президент Абхазии Аслан Бжания встретился на площади Свободы с Джансухом Адлейба, который 17-й день проводил голодовку. Бжания выразил обеспокоенность состоянием здоровья Адлейбы, поинтересовался, посещают ли голодающего врачи. Глава государства призвал активиста прекратить голодовку, подчеркнул, что готов к диалогу по проблеме повышения цен на топливо.

Вечером к собравшимся на площади Свободы пришел руководитель администрации президента Алхас Квициниа. Он призвал участников акции протеста обсудить их требования не на площади, а в администрации президента.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Первый тур повторных выборов в Сухуме прошел без оппозиционных кандидатов", "Требование страховать автомобили в Абхазии стало неожиданным для туристов", "Активисты приостановили голодовку в Сухуме".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

29 июня 2022, 08:27

29 июня 2022, 06:28

  • Журналисты отметили важность общественного обсуждения поправок в Конституцию Дагестана

    Поправки в Конституцию Дагестана, предложенные Сергеем Меликовым, направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, отметили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Однако, по их словам, отдельные поправки, в частности, снятие с главы региона ограничений по срокам и ответственности за территориальную целостность, требуют общественного обсуждения. Закон не предусматривает ответственности для властей, если они не проведут слушания, достаточно голосования депутатов, заявили юристы.

29 июня 2022, 05:29

  • Жители карабахского села рассказали о неудобствах из-за прокладки новой дороги

    Общественные организации Нагорного Карабаха потребовали разъяснений по трассе, которая должна стать альтернативой Бердзорскому (Лачинскому) коридору. Жители общины Мец шен недовольны, что через село проходит дорога, они чувствуют психологический дискомфорт от присутствия азербайджанских дорожников и не знают, что их ждет после окончания строительства трассы.

29 июня 2022, 04:30

  • Власти Дагестана анонсировали строительство рыбного порта в Избербаше

    В Избербаше частная компания на свои средства будет строить рыбный порт, уже завезено оборудование, строится подъездная дорога, рассказал председатель комитета по рыбному хозяйству Дагестана Виктор Руденко. Опрошенные "Кавказским узлом" горожане положительно восприняли планы властей, если новый порт не нанесет вреда экологии.

29 июня 2022, 03:30

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи