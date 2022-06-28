Джансух Адлейба продолжил голодовку после встречи с президентом Абхазии

28 июня 2022, 20:20

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Президент Абхазии Аслан Бжания сегодня встретился на площади Свободы с Джансухом Адлейбой, который проводит голодовку против высоких цен на топливо. Глава государства пригласил активиста в свою администрацию, чтобы ознакомить его с порядком формирования цен на топливо, но Адлейба отказался, предложив президенту прийти вечером на площадь для встречи народом.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня стало известно, что активист Джансух Адлейба объявил голодовку на площади в Сухуме, требуя от правительства снизить цены на автомобильное топливо. Джансух Адлейба организовал сбор подписей в поддержку своих требований о снижении цен на автомобильное топливо. 23 июня жители Абхазии провели на площади Свободы в Сухуме митинг в поддержку голодающего Джансуха Адлейбы, требуя встречи с премьер-министром Александром Анквабом. Рост цен на бензин и дизтопливо в республике вызван повышением цен в России, заявил Анкваб, выйдя к митингующим. Адлейба отказался прервать голодовку, поскольку Анкваб его не убедил. Голодающий в Сухуме активист Джансух Адлейба пригласил жителей Абхазии собраться 28 июня на новую акцию с требованием снижения цен на топливо и призвал президента республики встретиться с протестующими.

Президент Абхазии Аслан Бжания сегодня утром в 7.30 мск встретился на площади Свободы с Джансухом Адлейбой, который уже 17-й день проводит голодовку, связанную с повышением цен на топливо, сообщила на своем сайте "Нужная газета".

Беседуя с активистом, Аслан Бжания сообщил, что он не может прийти вечером, объяснив это тем, что у него гости.

Отметим, что сегодня президент Абхазии Аслан Бжания встречался с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем. В ходе встречи обсуждались вопросы инвестиционного экономического сотрудничества, сообщил сайт президента.

Аслан Бжания также выразил обеспокоенность состоянием здоровья Джансуха Адлейба, поинтересовался, посещают ли голодающего врачи. Глава государства призвал активиста прекратить голодовку, подчеркнул, что готов к диалогу по проблеме повышения цен на топливо.

Во время разговора с Адлейбой президент Абхазии отметил, что вплотную занимается вопросом ценообразования на топливо. Глава государства пригласил Джансуха Адлейбу в администрацию президента для того, чтобы ознакомить его с документами, имеющими отношение к формированию цен на топливные продукты, сообщило со ссылкой на пресс-службу главы республики "Апсадгьыл-инфо".

Однако Джансух Адлейба отказался о приглашения президента, заявив, что не может в одиночку принять такое решение.

Адлейба после встречи с президентом призвал всех недовольных происходящим в стране прийти на Площадь Свободы в 18.00 мск.

"В случае если президент не придёт на площадь Свободы, когда соберутся люди, будем решать что делать дальше, поскольку это не только моя проблема, а общественная", - заявил Джансуха Адлейба в ролике, размещенном в Telegram-канале D News Abkhazia.

Telegram-канал опубликовал фото с площади, на котором видно, что на площади собрались более сотни жителей Абхазии и сообщил, что к президенту отправилась делегация из трёх человек, для уточнения, посетит ли он протестующих.

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