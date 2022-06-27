27 июня 2022, 18:05

Мужчина убит в ходе массовой драки в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Не менее четырех человек пострадали в ходе массовой драки в селе Ботлих, один из пострадавших умер, сообщили следователи. Четверо подозреваемых объявлены в розыск.

Сегодня ночью примерно около 2.30 мск  в селе Ботлих произошла драка, в которой принимали участие девять человек. 28-летний местный житель скончался от огнестрельного ранения, "трое других участников инцидента с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницу", сообщило управление Следкома по Дагестану. Ведется расследование дела о покушении на убийство трех человек и незаконном обороте оружия, проводится розыск подозреваемых, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

МВД Дагестана сообщило о пяти пострадавших в ходе драки.  "Пять участников инцидента с различными травмами доставлены в больницу. Один из них, 28-летний житель села Чанко (...) скончался", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В розыск объявлены четыре участника драки. По предварительным данным, конфликт произошел из-за ссоры, которая случилась во время игры в футбол. проинформировало ведомство.

Районная администрация Ботлихского района не прокомментировала к 17.40 мск в своем Telegram-канале и на сайте массовую драку. Однако сегодня районные власти отменили массовое мероприятие. "Праздничный концерт ко Дню молодёжи в Доме культуры Ботлиха отменяется", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

"Кавказский узел" также писал, что  несколько десятков человек из сел Ансалта и Рахата участвовали в драке в селе Ботлих. Конфликт связан со спором о принадлежности земельных участков в 30 и 100 гектаров, который рассматривается в суде, сообщили районные власти. Сотрудники Росгвардии приехали в Ботлихский район после массовой драки у Центральной районной больницы, следует из опубликованного в соцсетях видео. 

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Примечание:

"Футбольная лига сообщила подробности драки между игроками в Махачкале", "Позиция муфтията о драке из-за поцелуя в Махачкале вызвала споры в соцсети". "Имам объявил об уходе после конфликта в мечети Манаскента".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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