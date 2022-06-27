Число пострадавших от оползней сел в Грузии возросло до трех

27 июня 2022, 07:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На северо-востоке Грузии в селе Канатья оползень разрушил инфраструктуру, повредил дома и жилые постройки, было эвакуировано несколько семей. В Западной Грузии оползни сошли в селах Сачино и Медани, кроме того ураган повредил линии электропередачи. Местные власти приготовились к эвакуации жителей.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июня стало известно, что дорога к поселку Медан около Цаленджихи (город на северо-западе Грузии, – прим. "Кавказского узла") была разрушена после схода оползня, также была прекращена подача света, газа и воды в поселок.

Из-за проливных дождей одновременно в нескольких селах Душетского муниципалитета (находится на северо-востоке Грузии, – прим. "Кавказского узла") сошли оползни. В том числе оползень произошел на участке дороги Зинвали – Барисахо – Шатили, из-за чего трасса оказалась перекрыта. В селе Канатья оползень разрушил инфраструктуру, повредил дома и жилые постройки. По словам мэра Душети, было эвакуировано несколько семей, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Проливные дожди также создали проблемы в Самегрело (регион в Западной Грузии, – прим. "Кавказского узла"). Оползни сошли в селах Сачино и Медан Цаленджихского муниципалитета. Кроме того, в селе Медани в Ларинском районе в почве образовались трещины, из-за чего оказались повреждены сады.

Сильный ветер также повредил в муниципалитете линии электропередачи, газопровод, вышла из строя система подачи воды. По словам вице-мэра муниципалитета, оползневые процессы усиливаются, и если так продолжится дальше, то из соображений безопасности придется эвакуировать из района несколько семей.

Ураган также сорвал кровли жилых домов в Рустави. На улицах Строителей и Руставели были повалены деревья и повреждены линии электропередачи. Сильный ветер также повалил деревья в Центральном парке, повредив сцену и инфраструктуру, из-за чего в парке был отменен фестиваль, который проводится ежегодно.

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показан горный район. Затем показаны последствия оползня и техника, которая ведет расчистку.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Душети умеренный дождь при температуре воздуха +19 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 28 июня ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +12 градусов, скорость ветра – до 2 метров в секунду.

В городе Зугдиди, который является административным центром Самегрело-Верхней Сванетии, сегодня облачно, температуре воздуха составляет +22 градуса, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 28 июня прогнозируется переменная облачность, температура воздуха понизится до +17 градусов, скорость ветра уменьшится до 2 метров в секунду.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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