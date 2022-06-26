Оползень разрушил дорогу к грузинскому поселку

26 июня 2022, 14:14

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Дорога к поселку Медан около Цаленджихи разрушена после схода оползня, также прекращена подача света, газа и воды в поселок.

Сход оползня произошел в поселке Медан около Цаленджихи после сильных дождей. В поселок, где живут шесть семей, после схода оползня прекращена подача электричества, газа и воды, также повреждена единственная дорога в город, сообщает сегодня на своем сайте телеканал "Формула", публикация которого переведена на русский язык "Кавказским узлом".

В поселок прибыла заммэра Цаленджихи Тамар Белкания. По ее словам, в мэрии будет создана комиссия по оценке ущерба. Кроме того, группа геологов изучит место, так как может возникнуть необходимость в эвакуации жителей поселка, информирует телеканал.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Цаленджихе умеренный дождь при температуре воздуха +15 градусов, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 27 июня также ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +14 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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