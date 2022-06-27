Сотрудник полиции подорвался на мине в Азербайджане

27 июня 2022, 07:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сержант полиции Ильхам Салманов госпитализирован после того, как подорвался на противопехотной мине в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня азербайджанское Агентство по разминированию (ANAMA) сообщило, что в Джебраильском районе (армянское название Джебраила — Мехакаван) при взрыве противопехотной мины получил ранения сапер Али Шукюров.

10 ноября 2020 года, после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время боевых действий. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

26 июня в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района подорвался на противопехотной мине сержант полиции Ильхам Салманов, 1989 года рождения, сообщает media.az.

Инцидент произошел во внеслужебное время. Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, его состояние оценивается как удовлетворительное, информирует АПА.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сообщил 26 июня в интервью "Азертадж", что с начала операции по разминированию очищено от боеприпасов около 21 тысячи гектаров территорий. В ходе расчистки, по его словам, найдено и уничтожено около 17 тысяч боеприпасов, в том числе 6 126 противопехотных мин, 2 172 противотанковые мины.

При взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Так, 12 мая житель Агдамского района Рашад Бахтияров во время выпаса овец получил ранения от взрыва мины. После окончания войны в Нагорном Карабахе на минах подорвались 219 человек, сообщил в тот же день МИД Азербайджана.

Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

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