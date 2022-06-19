Сапер пострадал при взрыве мины в Азербайджане

19 июня 2022, 19:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудник азербайджанского агентства по разминированию Али Шукюров получил легкие ранения при взрыве мины в Джебраильском районе.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня азербайджанское Агентство по разминированию (ANAMA) сообщило, что в Джебраильском районе (армянское название Джебраила — Мехакаван) при взрыве противопехотной мины получил ранения сапер Рухин Велиев. Легкие ранения получили еще два сапера, уточнило позднее агентство.

10 ноября 2020 года, после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время боевых действий. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Сотрудник Агентства по разминированию Али Шукюров, 1992 года рождения, получил сегодня ранения в результате подрыва на противопехотной мине в селе Худаферин Джебраильского района, сообщила районная прокуратура.

Ведомство уточнило, что сотрудники Джебраильской районной прокуратуры осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет "Интерфакс-Азербайджан".

Шукюров получил незначительные ранения ног, он был доставлен в районную больницу и выписан из нее после врачебного обследования, информирует Report.

Напомним, при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Так, 12 мая житель Агдамского района Рашад Бахтияров во время выпаса овец получил ранения от взрыва мины. После окончания войны в Нагорном Карабахе на минах подорвались 219 человек, сообщил в тот же день МИД Азербайджана.

Помимо ANAMA, разминированием занимается также Минобороны Азербайджана. 14 февраля министерство заявило, что 13 тысяч гектаров земель очищены от мин и снарядов на территориях, где осенью 2020 года шли боевые действия. Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, поскольу очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

При этом силовики в Азербайджане периодически задерживают жителей за нарушение запрета посещать неразминированные территории. Так, 25 сентября 2021 года полицейские задержали 11 человек при попытке проникнуть на неразминированные территории в Кельбаджарском районе (армянское название Кельбаджара – Карвачар). Силовики провели с ними профилактические беседы. 5 августа того же года были задержаны два жителя Азербайджана, пытавшихся проехать в места боев.

Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

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