Съемки фильма в Махачкале вызвали споры в соцсети

27 июня 2022, 00:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Махачкале из-за съемок фильма о Федоре Конюхове было прекращено движение на нескольких улицах в центре города. Одни пользователи Instagram* высказали недовольство в связи с перекрытием дорог и иронизировали по поводу съемок фильма, другие обрадовались этому событию.

О том, что в Махачкале 26 июня будет прекращено движение транспорта на нескольких участках улично-дорожной сети, сообщили со ссылкой на администрацию города "Махачкалинские известия". В связи со съемками художественного фильма закрыт для автомобилей часть улицы Гамзата Цадасы, проспекта Расула Гамзатова. Также была запрещена парковка на отдельных участках.

Фильм Фёдора Бондарчука будет назваться "Повелитель ветра", он расскажет о путешественнике Федоре Конюхове, который первым из людей достиг всех пяти полюсов Земли. Среди его достижений также пять кругосветных путешествий. Одному из них, которое Конюхов совершил на воздушном шаре, и посвящен фильм, сообщил 26 июня паблик Instagram* "Дагестанские Известия", насчитывающий более 364 тысяч подписчиков. Паблик опубликовал ролик о съемках, который за пять часов к 00.00 мск 27 июня набрал более 26 тысяч просмотров.

Пользователи соцсети в комментариях поспорили из-за перекрытия дорог, а также об использовании Дагестана для съемки фильма.

"Не только на Циолковского, у нас на Оскара тоже всю улицу оцепили - съемки проходят", - написала aiza__1985_. Пользователь _mhk_official с использованием ненормативной лексики раскритиковал проведение съемок, написав: "Делать (нечего) людям". "Как раз таки люди делом заняты", - возразила zaira_murtuz. "Стыдно за вас", - возмутилась elizaveta51.em. "А почему столько злости в людях! Пусть снимают!" - заявила salihovaaida. "Пусть снимают за большие деньги и не мешают нам "смертным" за копейки ездить на нашу работу", - ответил ей fiftyreal. "Наверное, в Дагестане африканские трущобы будут снимать?" - предположил stockholm005.

В другом сообщении об этой же съемке фильма "Дагестанские Известия" написали: "Известный режиссёр Фёдор Бондарчук снимает фильм в Махачкале. На фото - посольство Уругвая, оборудованное в дагестанской столице".

"На Калинина будут снимать сцены из Гондураса", – заявил gamiyat_krt. "На Калинина даже декорации не нужны", - написала _fatiko___. "Шанхай 40-х тоже можно снять", - предложила nirvana_glhf. "Все фильмы о нищей стране - добро пожаловать в Махачкалу", - заявил misrigat. "Очень реалистично можно снять у нас и Бангладеш с какой-нибудь Ботсваной тоже. Остается наложить только звук, и все", - считает magomed_kebedov. "Вот-вот, только Уругвай нам и подходит!" - заявил r_r_____. "Ну да, в Махачкале и декорации не нужны, мы и есть Уругвай и уругвайцы", - написал maxmud_avar. "Дагестанское самобичевание делает нас оригинальными ни на кого не похожими...", - отметил он.

"Столько читаю комменты, столько не перестаю удивляться. Как можно свою родину обсуждать в таком контексте? Своих земляков унижать, выставлять всю грязь. Есть проблемы с архитектурой, есть проблемы с порядком - решайте их, создавайте порядки!" - заявил xx_nn_xop.

"Нас с вами читает вся страна. Мы все с одной лодки. Какое мнение сложится о нашей родине у чужаков, если наши земляки, кроме грязи, не на что не смотрят! С радостью обсудят всё и всех! Какого единства народов вы добьётесь? Наши дети растут, видя ,что мы сейчас творим ,что обсуждаем и чем занимаемся. Если завтра каждый из нас выйдет во двор посадит по дереву, наш город станет краше! Если каждый из нас поможет в беде своему другу, Дагестан станет братским народом! Мы называем друг друга братьями ,а сами счастливо смеёмся друг над другом в беде! Туристы, режиссёры оценили в Дагестане то ,чего мы не ценим и не видим! Наша проблема в том, что мы не работаем над собой и своей землей, мы работаем над тем, чтобы обсуждать все и всех", - отметил он.

"Из-за него дороги закрыты. Кому он нужен был, не могу понять", - возмутилась safiwca. "На работу опоздала и получила штраф", - сообщила она. "Дороги перекрывают из-за велопробегов и марафонов", - пояснила sefizhat13_art.

Также информация о съемках была опубликована 26 июня в паблике Instagram* Tut.dagestan, насчитывающий более 1,7 миллиона подписчиков и собрала за шесть часов к 00.30 мск 27 июня 3552 лайков и 191 комментарий.

"Хоть что-то позитивное, а то что ни день, убили, утонули, погибли", - порадовалась maya_sabirovna. "30 минут в пробках простоял, а они, оказывается, там фильм снимают", - написал mhmdktv. "Ничего страшного, и по два часа стоим в пробке", - ответила alisha_fair. "Дагестан превращается в большую съёмочную площадку для российского кино", - порадовалась petti_7777. "Разврат и пошлятина, добро пожаловать в Дагестан", - заявила _zarema_tagirova_. "Не пишите то, что не знаете. Все, что можно иметь, в Дагестане уже имеется. В этом фильме нет ничего подобного", - опроверг isa_gadzhiew.

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